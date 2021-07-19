在家做蒸蛋總失敗？大廚揭「2關鍵步驟」：嫩度媲美豆花
「蒸蛋」一直是相當受到歡迎的便當菜色，但有不少人在家用電鍋嘗試製作後，卻都無法還原外面店家製作的軟嫩口感。對此，就有大廚分享兩個前置「關鍵步驟」，可以讓蒸出來的成品「軟嫩度媲美豆花」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 23:03:19
搜狐號《胖開車去看房》近期分享，自己在家製作蒸蛋時，總會變成像「蜂窩」一般坑坑疤疤。他便決定向擁有30年粵菜經驗的大廚請教「蒸蛋」的正宗作法。
大廚也不藏私的分享製作蒸蛋的兩個前置「關鍵步驟」，第一步、「將雞蛋打入一個碗裡，加入適量鹽調味後，快速攪拌，讓雞蛋微微發起，再拿出一個小濾網，雞蛋液過濾兩次，把蛋液內多餘空氣全部排除，這樣就可以得到一碗絲滑無氣泡的蛋液了，也是讓蒸蛋不會出現蜂窩狀的關鍵一步」。
第二步、「倒入100公克溫水，注意水的溫度不宜過高，不然就會燙成蛋花了。而且雞蛋和水的比例以1顆:100克的比例進行添加，如果放置2個雞蛋，就需要200克的溫水，並以此類推」，這樣做的目的在於增添蒸蛋順滑的口感，並且在蒸煮過程中口感不易變老。
做完上述前置步驟後，就可以將成品蛋液蓋上保鮮膜，放入電鍋中，蒸煮約8分鐘，在悶上2分鐘，就可以起鍋，成功製作出嫩度媲美豆花的軟嫩蒸蛋。（編輯：潘毅）