戴資穎下榻飯店曝光！網當柯南搜出 一看評價臉綠：太瞎
台灣國手日前搭乘包機前往日本，準備赴東京奧運為國爭光，卻爆出選手「搭乘經濟艙」的爭議，與先前中央官員允諾的商務艙不同，引爆熱議。而昨（19）日晚間，世界球後戴資穎也在社群平台上貼出入住房間的照片，經網友搜尋之後發現，該間飯店評價僅有3顆星的評價，又引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 06:43:23｜2021-07-20 06:47:02
網友在PTT貼文指出「戴資穎住的旅館應該是Marroad Inn Tokyo飯店（東京瑪洛德酒店）吧？Google評價只有3顆星，一個晚上雙人房台幣2000多，根據小戴說的，離這次比賽會場很近，這次羽球場地是武藏野之森綜合體育廣場，附近的旅館就這間照片跟戴資穎發的最像，應該沒錯吧？」
貼文一出，網友紛紛回應「搭經濟艙還住這麼暗的房間....到底」、「這樣都神的到！太絕了」、「網友真的很猛....這樣都神到」、「世界球后去奧運住這種房間，真想看看官員房間長怎樣」、「那官員們都住哪啊？國手住這個很鬧欸」、「台灣國手比東京奧運住三顆星的旅宿....真的會被別國笑死」、「網友根本柯南＝＝太瞎了這房間」。
而對於羽球國手旅宿也引發爭議，根據體育署考察團隊報告，表示羽球代表隊第一間下榻的飯店為「東京瑪洛德酒店」，位於東京都調布市，距離1964年東京奧運馬拉松折返點旁的羽球場館，車程約2公里，所需時間約10分鐘，考量這間飯店有單人房、雙人房，有提供付費早、午、晚餐的餐廳，附近也有超市，且除了2020東奧籌備會將最近的飯店承租外，是距離羽球競賽場館最近的一間，適合當作羽球代表隊下榻的地點。（編輯：張嘉哲）