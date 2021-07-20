官員赴東奧坐商務艙！時力立委氣炸：你有要下場比賽嗎？
我國奧運國手昨日搭乘包機出征東京奧運，結果上機才發現搭乘經濟艙，官員搭商務艙，讓羽球球后戴資穎無奈發文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」時力立委邱顯智氣炸怒批官員「你有要下場比賽嗎？」
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-20 12:05:12｜2021-07-20 12:13:51
時代力量立法院黨團今（20）日上午舉行「行政調查避重就輕，台鐵改革刻不容緩」記者會，媒體詢問奧運選手搭經濟艙一事，邱顯智表示，太魯閣號出軌事件後，交通部長林佳龍下台，由次長王國材接部長，現在他們不敢要求體育署長下台，因為恐怕是搭商務艙的副署長洪志昌來接任署長。
邱顯智怒批官員，現在台灣有多少人受到疫情影響，多少人失業、減薪，官員卻拿人民的納稅錢去搭商務艙。「讓國手坐經濟艙、你們商務艙坐得下去？副署長我佩服你，你是要下場比賽嗎？」
立委王婉諭表示，現在不是誰下台的問題，這些體育改革有面對、處理了嗎？事實上還是沒有，4年前蔡英文總統曾承諾未來選手出國比賽都搭商務艙，現在大家生氣的是態度與承諾的問題，氣的是政府只是口頭說說而已。
針對體育署說「選手出國搭經濟艙、回國搭商務艙」，王婉諭表示，讓人聽不下去，這不只是沒溝通，也凸顯出官員荒謬、漫不經心的態度。