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官員赴東奧坐商務艙！時力立委氣炸：你有要下場比賽嗎？

▲東奧國手赴日比賽，卻發生包機商務艙由官員占據一事，行政院長蘇貞昌在臉書發文致歉。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書專頁）
▲東奧國手赴日比賽，卻發生包機商務艙由官員占據一事，行政院長蘇貞昌在臉書發文致歉。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書專頁）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-20 12:05:12｜2021-07-20 12:13:51

我國奧運國手昨日搭乘包機出征東京奧運，結果上機才發現搭乘經濟艙，官員搭商務艙，讓羽球球后戴資穎無奈發文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」時力立委邱顯智氣炸怒批官員「你有要下場比賽嗎？」

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時代力量立法院黨團今（20）日上午舉行「行政調查避重就輕，台鐵改革刻不容緩」記者會，媒體詢問奧運選手搭經濟艙一事，邱顯智表示，太魯閣號出軌事件後，交通部長林佳龍下台，由次長王國材接部長，現在他們不敢要求體育署長下台，因為恐怕是搭商務艙的副署長洪志昌來接任署長。

邱顯智怒批官員，現在台灣有多少人受到疫情影響，多少人失業、減薪，官員卻拿人民的納稅錢去搭商務艙。「讓國手坐經濟艙、你們商務艙坐得下去？副署長我佩服你，你是要下場比賽嗎？」

立委王婉諭表示，現在不是誰下台的問題，這些體育改革有面對、處理了嗎？事實上還是沒有，4年前蔡英文總統曾承諾未來選手出國比賽都搭商務艙，現在大家生氣的是態度與承諾的問題，氣的是政府只是口頭說說而已。

針對體育署說「選手出國搭經濟艙、回國搭商務艙」，王婉諭表示，讓人聽不下去，這不只是沒溝通，也凸顯出官員荒謬、漫不經心的態度。

 

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