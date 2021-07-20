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展現新世代創新創業能量 台中創育嘉年華成績斐然

▲台中創育嘉年華受疫情影響，團隊作品交流與頒獎典禮都是線上舉辦。（ 圖／市府提供）
▲台中創育嘉年華受疫情影響，團隊作品交流與頒獎典禮都是線上舉辦。（ 圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-07-20 12:21:17

由台中市工商發展投資策進會主辦「2021台中創育嘉年華」圓滿落幕。今年因受疫情影響，學生創業團體成果交流與頒獎典禮皆採線上直播方式，吸引不少關注創新創業民眾觀賞，也肯定年輕世代傑出創意思維與創業理念。

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工策會總幹事黃于珊表示，工策會配合市長盧秀燕「青秀台中」政策，推出「2021台中創育嘉年華」，由26組優秀學生創業團隊參與競賽，團隊透過影片展現創業理念與成果，經20位業界先進與學界專家評選，並開放網路人氣票選，總累計2萬2132人次參與選。

比賽獎項有，Pitch團隊「評審獎」、展攤團隊「評審獎」、「網路人氣獎」三項，分別選出金獎、銀獎、銅獎。由作品看見新世代豐沛的創新創業動能，為此，市府也鼓勵青年未來更上層樓參與市府青創夢想家及SBIR等計畫。

▲台中創育嘉年華執行學校中興大學校長薛富盛在線上勉勵年輕人多多發揮創新能量。（圖／市府提供）
▲台中創育嘉年華執行學校中興大學校長薛富盛在線上勉勵年輕人多多發揮創新能量。（圖／市府提供）
 

各組得獎名單如下：

Pitch團隊「評審獎」：金獎：有木有/中興大學。銀獎：YunLight/臺中教育大學。雲林科技大學、創塊/臺中科技大學。銅獎：SHALALA香味顧問/建國科技大學、銀心園/臺中教育大學、動動洗刷刷/朝陽科技大學。

展攤團隊「評審獎」：金獎：古德土/中興大學。銀獎：創塊/臺中科技大學。銅獎：Local Player在地玩家/靜宜大學、瀚茶創藝/東海大學。

展攤團隊「網路人氣獎」：金獎：喝咪/建國科技大學。銀獎：小柴迷/嶺東科技大學。銅獎：海盜鸚鵡/臺中科技大學。

▲台中創育嘉年華圓滿落幕，以線上方式辦理頒獎儀式。（圖／市府提供）
▲台中創育嘉年華圓滿落幕，以線上方式辦理頒獎儀式。（圖／市府提供）
 

負責此次活動執行的國立中興大學校長薛富盛表示，年輕是最有創意、最能夠無限發想階段，中興大學結合中部地區八所學校，建立平台，讓年輕學子在求學過程中，也能勇敢地透過在校所學知識，轉化為具產業價值成果，由各家作品可以看出學生們傑出表現。

工策會說明，此次線上活動特別安排評審團代表進行評選專業解析，包括前台灣人壽保險公司董事長凌氤寶等四人，對於年輕學子的創意發想，也給予高度肯定，對於能有機會回饋、扶持青年創業，覺得深具意義，也期待有更多與年輕人交流的機會。

此次活動相關資訊於網站公開至8月19日止，歡迎各界前往活動網站 https://www.idea-focus.com/tic/PTP.html點閱，一起看見台灣新世代創新力量。

 

 

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