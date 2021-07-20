展現新世代創新創業能量 台中創育嘉年華成績斐然

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比賽獎項有，Pitch團隊「評審獎」、展攤團隊「評審獎」、「網路人氣獎」三項，分別選出金獎、銀獎、銅獎。由作品看見新世代豐沛的創新創業動能，為此，市府也鼓勵青年未來更上層樓參與市府青創夢想家及SBIR等計畫。
各組得獎名單如下：
Pitch團隊「評審獎」：金獎：有木有/中興大學。銀獎：YunLight/臺中教育大學。雲林科技大學、創塊/臺中科技大學。銅獎：SHALALA香味顧問/建國科技大學、銀心園/臺中教育大學、動動洗刷刷/朝陽科技大學。
展攤團隊「評審獎」：金獎：古德土/中興大學。銀獎：創塊/臺中科技大學。銅獎：Local Player在地玩家/靜宜大學、瀚茶創藝/東海大學。
展攤團隊「網路人氣獎」：金獎：喝咪/建國科技大學。銀獎：小柴迷/嶺東科技大學。銅獎：海盜鸚鵡/臺中科技大學。
負責此次活動執行的國立中興大學校長薛富盛表示，年輕是最有創意、最能夠無限發想階段，中興大學結合中部地區八所學校，建立平台，讓年輕學子在求學過程中，也能勇敢地透過在校所學知識，轉化為具產業價值成果，由各家作品可以看出學生們傑出表現。
工策會說明，此次線上活動特別安排評審團代表進行評選專業解析，包括前台灣人壽保險公司董事長凌氤寶等四人，對於年輕學子的創意發想，也給予高度肯定，對於能有機會回饋、扶持青年創業，覺得深具意義，也期待有更多與年輕人交流的機會。
此次活動相關資訊於網站公開至8月19日止，歡迎各界前往活動網站 https://www.idea-focus.com/tic/PTP.html點閱，一起看見台灣新世代創新力量。