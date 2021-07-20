中市迎賓筏子溪景觀廊道 議員批情況失控

台中市門戶迎賓河筏子溪景觀廊道，其中醒目立體文字「TAICHUNG」地標，隨著微解封，人潮紛紛到筏子溪迎賓廊道運動、散步。市議員張耀中說，接獲民眾反映指該廊道綠美化的情況失控，沒人看就沒整理？讓雜草及小花蔓藤叢生，仿若無人管理的河川廊道，讓「TAICHUNG」地標招牌形象毀。

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張耀中指出，筏子溪迎賓廊道對台中市政府而言，不管藍綠誰當家執政，都是重點的城市地標意象，在「TAICHUNG」左右各約300公尺，進行創意植栽綠美化，並在地標前排列「WELCOME」植栽，希望旅客能感受筏子溪的熱情歡迎，他質疑難道台灣高鐵台中站六月進出站人次與警戒前四月相比剩不到十分之一，市府因為沒人在看就不用維護整理？

▲筏子溪景觀廊道涼亭雜草叢生(圖／張耀中服務處提供2021.7.20)

根據政府資料開放平臺顯示，高鐵台中站進出搭車人次四月約921710人相比三級警戒期間六月86812人次，雪崩驟減剩不到一成，張耀中抨沒人看就不整理的心態，明顯就是偷懶。

張耀中認為，筏子溪長期土壤貧瘠，護岸植生連續性不佳，市府施政及市政建設是延續且一體性的，既然「TAICHUNG」地標是很好的城市宣傳，市府相關單位應苦思照顧對策，不要受限原工程計劃書一季維養一次，應固定派人巡查，維護城市門面意象。

市府水利局說，筏子溪迎賓廊道除安排每周派人清理垃圾外，亦定期整理植栽及視現場情形除草，最近於7月5日進行除草作業，近期降雨較充沛，植物生長較為快速茂盛，筏子溪原就是各NGO團體關心重要溪流，希望多保持植生，將會持續維護迎賓廊道段之環境整潔。