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柯文哲想買第三劑疫苗 盧秀燕：有人買到鼓勵儘量買

▲市長盧秀燕前往潭子國小視察快打站，針對台北市長柯文哲想購買第三劑COVID-19疫苗？盧秀燕表示，只要有人買到，我們都鼓勵儘量買(圖／市政府提供2021.7.20)
▲市長盧秀燕前往潭子國小視察快打站，針對台北市長柯文哲想購買第三劑COVID-19疫苗？盧秀燕表示，只要有人買到，我們都鼓勵儘量買(圖／市政府提供2021.7.20)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-20 15:42:43

中央開放第九、第十類登記疫苗預約接種，7月16日上路施打，台中市政府除配合規劃醫療院所接種外，更於今(20)、明兩日加開51處快打站支援，同時也為教育部專案造冊的國小教職員及幼兒園教職員約1.7萬人施打疫苗。市長盧秀燕今前往潭子區潭子國小視察，有民眾稱讚快打站動線很好、井然有序，她要感謝所有基層防疫同仁的努力，提供市民優質服務。

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針對媒體詢問台北市長柯文哲想購買第三劑COVID-19疫苗？盧秀燕表示，COVID-19疫苗已經是國家生存的重要戰略物資，所以「有就要買，寧多勿少」，只要有人買到，我們都鼓勵儘量買。

盧秀燕今視察施打疫苗流程，從報到及掛號區、意願填寫區、等候區、注射區到留觀區，動線井然有序。她指出，台中市民約有11萬人透過「唐鳳系統」預約接種疫苗，考量全市醫療院所能吸收的施打量能約8萬人，因此市府今、明兩天開設51處快打站、92場次，提供4萬2566名疫苗預約民眾接種，補足醫療院所施打量能；同時也為國小及幼兒園教職員約1.7萬人施打疫苗，即日起至22日提供服務；另外，22日更將開設64處快打站，為台中市65歲長輩施打疫苗。

盧秀燕提到，台中自今日起至22日連續三天廣設快打站提供市民疫苗接種服務，是非常辛苦龐雜的工作，感謝衛生局所有基層醫護同仁、民政局、區公所及里鄰長的大力動員，以及學校系統的校長、教師提供協助，讓快打站動線更流暢，讓市民得到很好的服務。

民政局長吳世瑋呼籲，完成線上疫苗系統預約及接獲專案通知施打疫苗的民眾及教職同仁，請務必依照登記預約及通知的時間前往接種疫苗，越早完成施打，越早形成保護力。此外，為加速疫苗接種作業，也籲請前往接種的民眾及教職同仁預先於COVID-19公費疫苗預約平台(下載「COVID-19疫苗接種須知」完成疫苗接種評估及意願書填寫，並攜帶至快打站，可節省現場填寫等待時間。

吳世瑋也提醒，COVID-19疫苗預約平台第三輪「意願登記」昨日中午12時截止登記，今日起符合資格者會陸續收到預約接種簡訊通知，預約接種期程至22日中午12時截止，施打期間為7月23日至29日，本輪可接種疫苗為AZ疫苗，請民眾儘速預約登記並準時前往接種；尚未收到簡訊的民眾，將於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

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