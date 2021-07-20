小白菜只能清炒？媽「加一物」小孩愛慘 網嗨：超好扒飯
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 19:43:37｜2021-07-20 19:44:29
多數人在料理菜梗細長，口感軟嫩的小白菜時，通常會以「清炒」的方式；不過，就有一名女網友發文，表示自家在炒小白菜時，都會加「散蛋」，除了口感軟嫩以外，全家人也都很喜歡，貼文一出，就有不少網友表示「我家也是」。
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示每次她只要料理小白菜時，都會加個「散蛋」，這樣炒出來的小白菜口感，軟嫩好吃，葉子也不會炒黑，依然青綠，且全家大小都能接受，不過也因為她在外頭都沒有看過這種煮法，因此好奇「也有人這樣煮嗎？在外面吃從沒看過」。貼文一出，掀起熱議，「我也會加蛋」、「會，因為清炒孩子們一口都不吃，加顆蛋以後，每個孩子都賞臉」、「真沒看過」、「我家都這樣吃，只是我蛋會另外炒最後再拌入快炒，這樣才能避免小白菜跟雞蛋混煮太久菜會軟爛也不夠鮮綠」、「好特別哦，我都拿來煮麵的時候加」、「這樣超好吃，我家也是這樣加蛋，但我媽還加辣椒炒，夠扒飯」、「有呦！我家常煮這道菜，秒殺」、「住在眷村長大的孩子每個人一定都有吃過」。
也有網友分享小白菜的其他料理方式，「國小在同學家吃晚餐，她媽媽是小白菜炒蝦仁，超好吃的，賣像又好（紅配綠）」、「我是直接加肉絲」、「我是跟紅蘿蔔一起炒，帶出青菜甜味」、「以前深夜站衛兵時小白菜加泡麵就是最大享受」。
另外，還有人表示，小白菜不僅能炒，也能加在湯裡，「白菜煮蛋黃湯也很爽口」、「小白菜蛋花湯」、「我娘家白菜都是直接煮成湯耶」、「小白菜蛋花湯很好吃也不會澀口」、「小白菜好適合煮白菜豆腐湯」。（編輯：郭佩蓉）