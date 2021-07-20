小白菜只能清炒？媽「加一物」小孩愛慘　網嗨：超好扒飯

多數人在料理菜梗細長，口感軟嫩的小白菜時，通常會以「清炒」的方式；不過，就有一名女網友發文，表示自家在炒小白菜時，都會加「散蛋」，除了口感軟嫩以外，全家人也都很喜歡，貼文一出，就有不少網友表示「我家也是」。





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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示每次她只要料理小白菜時，都會加個「散蛋」，這樣炒出來的小白菜口感，軟嫩好吃，葉子也不會炒黑，依然青綠，且全家大小都能接受，不過也因為她在外頭都沒有看過這種煮法，因此好奇「也有人這樣煮嗎？在外面吃從沒看過」。





▲一名女網友表示，自己在料理小白菜時，會多加散蛋。（圖／翻攝自臉書社團《家常菜》）

也有網友分享小白菜的其他料理方式，「國小在同學家吃晚餐，她媽媽是小白菜炒蝦仁，超好吃的，賣像又好（紅配綠）」、「我是直接加肉絲」、「我是跟紅蘿蔔一起炒，帶出青菜甜味」、「以前深夜站衛兵時小白菜加泡麵就是最大享受」。





另外，還有人表示，小白菜不僅能炒，也能加在湯裡，「白菜煮蛋黃湯也很爽口」、「小白菜蛋花湯」、「我娘家白菜都是直接煮成湯耶」、「小白菜蛋花湯很好吃也不會澀口」、「小白菜好適合煮白菜豆腐湯」。（編輯：郭佩蓉）



