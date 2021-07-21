COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

炒地瓜葉怎樣才嫩？內行多「1步驟」才下鍋：很多人不知

▲地瓜葉是許多人常吃的蔬菜之一，其要炒得又嫩又香，並無那麼簡單。（圖／讀者提供）
▲地瓜葉是許多人常吃的蔬菜之一，其要炒得又嫩又香，並無那麼簡單。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 07:24:54

往往我們在家下廚的時候，總會想來一道炒青菜，簡單好料理，成為不少家庭每晚的菜餚之一，其中地瓜葉是不少人的最愛，而一般來說，許多人都是用蒜頭、辣椒爆香之後，就將地瓜葉丟下鍋翻炒，但你是否發現，常常這樣炒出來菜葉不嫩，梗也很硬呢？近日，就有網友分享下鍋前「必做1件事」，如此一來可以讓地瓜葉炒出來嫩到不行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「家常菜」請益「請問大家炒地瓜葉的時候會先拉絲再下鍋炒嗎？另外，下鍋快炒之前，地瓜葉會不會先川燙過才下鍋？要怎麼炒才能讓地瓜葉又嫩又好吃？」

▲網友分享自己炒出來的地瓜葉，翠綠多汁，看起來就非常好吃。（圖/家常菜）
▲內行婆媽激推地瓜葉的菜梗要先經過「拉絲」再下鍋，如此可以與菜葉保持嫩度相同的口感。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「當然要先拉絲，梗的地方有一層超厚的粗纖維，每次炒出來會澀會苦就是因為這原因，但好像很多人不知道要拉絲」、「一定要拉絲，這樣炒比較快」、「梗一定要把絲撕掉才嫩才好吃」、「拔絲一定要的！這樣炒的時間就短些也比較好吃」、「拉絲完口感會比較好，非常的順口」。

而網友所謂的「拉絲」，即是將地瓜葉買回之後，先將葉片與梗分離，接著將菜梗外面一層纖維去除，如此一來再將菜葉丟下一起煮，整盤炒出來的空心菜口感一致，不會只有菜葉很嫩，但菜梗卻很苦澀的狀況，不過，由於這步驟相對耗時較長，每個人的做法不盡相同，喜歡吃嫩菜的民眾可以試試看！（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
14.63%85.37%
2021-07-20-2021-07-23

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80%20%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.14%87.86%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
75.64%24.36%
2021-07-18-2021-07-21
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀