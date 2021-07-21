新增5死！50多歲男無接觸史確診 解隔離後癌症病逝
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增25例新冠肺 確定病例，其中16例為本土病例，另確診個案中新增5例死亡，其中1位住在雙北的50多歲男子無接觸史，在無症狀下採檢陽性入住防疫旅館，後來解隔離，但後因癌症病逝。
記者顏真真/台北報導
2021-07-21 14:59:01｜2021-07-21 14:59:25
指揮中心指出，今日新增的5例新冠肺炎確診死亡案例，有2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。
對於有1例50多歲男無接觸史，在解隔離後病逝。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這名死者有心臟病、高血壓及腎臟疾病， 5月28日無狀況醫院採檢，6月1入住防疫旅館隔離，6月3日確診，6月9日出現胸痛、心悸及呼吸困難住院，但在成功控制病毒後，6月12日解隔離，但因同時發現腹腔有癌症，後續處理併發病，7月18日仍因癌症過逝。
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