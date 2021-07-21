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新增5死！50多歲男無接觸史確診　解隔離後癌症病逝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明新冠肺炎確診新增5名死亡個案。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明新冠肺炎確診新增5名死亡個案。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-21 14:59:01｜2021-07-21 14:59:25

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增25例新冠肺 確定病例，其中16例為本土病例，另確診個案中新增5例死亡，其中1位住在雙北的50多歲男子無接觸史，在無症狀下採檢陽性入住防疫旅館，後來解隔離，但後因癌症病逝。

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指揮中心指出，今日新增的5例新冠肺炎確診死亡案例，有2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。

▲指揮中心公布國內新增確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內新增確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）
對於有1例50多歲男無接觸史，在解隔離後病逝。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這名死者有心臟病、高血壓及腎臟疾病， 5月28日無狀況醫院採檢，6月1入住防疫旅館隔離，6月3日確診，6月9日出現胸痛、心悸及呼吸困難住院，但在成功控制病毒後，6月12日解隔離，但因同時發現腹腔有癌症，後續處理併發病，7月18日仍因癌症過逝。

▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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