炒高麗菜一吃臉綠！女問「哪裡出問題」 行家秒懂：正常
高麗菜料理方式多樣，口感鮮脆清甜，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。不過，就有網友分享自己去超市買了一顆高麗菜之後，回家吃卻發現口感不太對勁，於是請益烹煮方法，結果不少人看到包裝「2字」後就明白為何口感不佳，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 14:02:30
原PO在「Dcard」貼文指出「上次買菜沒注意，買到進口高麗菜，不管水煮還是炒菜都超難吃，煮很久還是超硬且有一種苦味，上網查這種好像是拿來切成高麗菜絲的，但是我生吃覺得也很難吃耶，這種菜要怎麼煮才好吃啊？難道只能丟掉了嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「進口X本土O，結案」、「我試過，最終怎樣都無法把它弄的好吃，進口高麗菜真的不好吃」、「進口高麗菜真的難吃....」、「進口高麗菜本來就比本土難吃啊」、「進口高麗菜不管你在哪裡買都超級難吃，這就是為什麼本土高麗菜一直在漲價的部分原因」、「以前在國外實習的時候吃了各國高麗菜，真的還是臺灣的好吃」、「還是吃本土的啦，進口高麗菜真的口感不合我們胃口，很正常」。
不過，也有網友分享烹煮技巧「這種要煮到很爛才好吃，可以丟進麵裡頭」、「我日本同事會把高麗菜切絲+醋+橄欖油，拌一拌放冰箱半小時再拿出來吃，看他吃的津津有味」、「我都是買來煮泡麵或火鍋用，一開始就跟水一起煮，煮到最後就會變軟了，可能沒辦法吃清炒的」、「清炒的不行，要丟跟泡麵一起煮到爛」、「買到這種可以做成泡菜，反而脆脆的喔」。（編輯：張嘉哲）