COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市公園沙坑挖出保險套及針頭　居民：噁心危險

▲議員林祈烽前往現場，目擊整袋針頭就被丟棄(圖／林祈烽服務處提供2021.7.21)
▲議員林祈烽前往現場，目擊整袋針頭就被丟棄(圖／林祈烽服務處提供2021.7.21)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-21 14:30:59

台中市西屯區福星公園溜滑梯周邊的沙坑，經常有針頭和保險套等垃圾出現，民眾向市議員林祈烽陳情，他前往現場目擊整袋針頭就被丟棄在福星路上的YouBike租賃站旁，通報市府卻不見相關單位處理，實在令人擔心。市府表示，馬上派員清理，並會調閱附近監視器畫面找違法亂丟者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林祈烽表示，公園屬建設局轄管，道路是由環保局協助清理，YouBike租賃站則是交通局要進行維護，他要求市府各單位不應互踢皮球，應儘速派員到場清理；另外，警察局也應加強巡邏，不要讓公園成為治安死角。

林祈烽指出，福星公園位於逢甲商圈附近，旁邊就是市立圖書館西屯分館，平時有許多家長會帶小孩到公園去遊玩，學生也會到圖書館內看書，但他和立委張廖萬堅及當地逢甲里長廖婉菁都陸續接獲民眾陳情，指福星公園溜滑梯周邊，常會出現保險套或針頭等垃圾，小孩子一早到沙坑內挖沙，不小心就會挖到保險套，甚至還有小孩子以為是消氣的汽球，直接就拿起來玩，害家長嚇得半死，更擔心針頭會刺傷小孩。

▲議員林祈烽前往現場，目擊整袋針頭就被丟棄(圖／林祈烽服務處提供2021.7.21)
▲議員林祈烽前往現場，目擊整袋針頭就被丟棄(圖／林祈烽服務處提供2021.7.21)
 

逢甲里長廖婉菁表示，公園內可發現針頭，一旁福星路的YouBike租賃站周邊更被當成垃圾丟棄場所，一些垃圾、板凳、廢棄腳踏車，甚至是整袋針頭等物品就散落在馬路旁邊，實在有夠噁心也很危險，萬一有人不小心被刺傷，或因而感染到各項疾病，應該怎麼辦？

林祈烽說，陳情民眾向市府反映，結果各單位互踢皮球，建設局指稱道路上的垃圾不歸他們管，環保局和交通局又說公園歸建設局管轄。要求市府各單位應負起責任，環保局和交通局應加強公園周邊道路及YouBike租賃站的維護，尤其公園管理權責歸建設局管轄，建設局也聘請保全及維護人員在各公園巡視管理，應該要加強維護公園內的環境清潔，確保民眾到公園遊玩時，不會受到這些垃圾針頭的傷害。

林祈烽表示，他也要求市警局要加派巡邏員警，不定時到公園及周邊巡查，特別是夜間時段，防範有人在公園內吸毒或做一些違法的事情。他亦會與張廖萬堅立委持續向建設局爭取，在福星公園各治安死角裝設監視系統，避免深夜時刻或人煙稀少時有人趁機違法亂紀，達到嚇阻作用。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.79%84.21%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80%20%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
11.53%88.47%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.11%23.89%
2021-07-18-2021-07-21
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
即時
推薦閱讀