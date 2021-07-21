中市公園沙坑挖出保險套及針頭　居民：噁心危險

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林祈烽指出，福星公園位於逢甲商圈附近，旁邊就是市立圖書館西屯分館，平時有許多家長會帶小孩到公園去遊玩，學生也會到圖書館內看書，但他和立委張廖萬堅及當地逢甲里長廖婉菁都陸續接獲民眾陳情，指福星公園溜滑梯周邊，常會出現保險套或針頭等垃圾，小孩子一早到沙坑內挖沙，不小心就會挖到保險套，甚至還有小孩子以為是消氣的汽球，直接就拿起來玩，害家長嚇得半死，更擔心針頭會刺傷小孩。
逢甲里長廖婉菁表示，公園內可發現針頭，一旁福星路的YouBike租賃站周邊更被當成垃圾丟棄場所，一些垃圾、板凳、廢棄腳踏車，甚至是整袋針頭等物品就散落在馬路旁邊，實在有夠噁心也很危險，萬一有人不小心被刺傷，或因而感染到各項疾病，應該怎麼辦？
林祈烽說，陳情民眾向市府反映，結果各單位互踢皮球，建設局指稱道路上的垃圾不歸他們管，環保局和交通局又說公園歸建設局管轄。要求市府各單位應負起責任，環保局和交通局應加強公園周邊道路及YouBike租賃站的維護，尤其公園管理權責歸建設局管轄，建設局也聘請保全及維護人員在各公園巡視管理，應該要加強維護公園內的環境清潔，確保民眾到公園遊玩時，不會受到這些垃圾針頭的傷害。
林祈烽表示，他也要求市警局要加派巡邏員警，不定時到公園及周邊巡查，特別是夜間時段，防範有人在公園內吸毒或做一些違法的事情。他亦會與張廖萬堅立委持續向建設局爭取，在福星公園各治安死角裝設監視系統，避免深夜時刻或人煙稀少時有人趁機違法亂紀，達到嚇阻作用。