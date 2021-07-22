鐵板燒不就便當卻賣超貴？老饕抖出「神優勢」：真的有差
許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種小菜，常見的包括高麗菜以及豆芽菜，相當開胃下飯。不過，近日就有網友討論，之前和朋友去吃鐵板燒，結果朋友突然問「鐵板燒不就是比較貴的便當？」當下不知道怎麼回答，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 06:54:52
原PO在PTT貼文指出「我之前找同學去吃鐵板燒，結果他說鐵板燒不就是兩份青菜+上主餐而已，如果吃便當還比較便宜，我想了一想，好像真的是這樣，但是很怪的是，我的腦袋還是叫我一定要去吃鐵板燒，到底為什麼？跟便當到底有何差別？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「本來就是便當啊...不懂大家在瘋什麼」、「我早就頓悟到這點了，吃一次後越想越不對勁」、「便當100吃到吐，鐵板燒150塞牙縫」、「便當至少3菜還比較便宜」、「你買過便宜鐵板燒外帶就知道，真的差不多」、「吃份鐵板燒都能吃幾個便當了」、「推推，鐵板燒真的就是便當」。
不過，也有不少持反對立場「本質一樣，但是鐵板燒是現炒...不懂吃的人才會覺得現炒跟便當菜沒差...價錢跟好吃程度根本不在同一檔次」、「鐵板燒青菜比較多，便當三格都很少」、「鐵板燒是LIVE，便當是MV，完解」、「我覺得鐵板燒好吃很多欸，現炒真的差很多」、「差多了好嘛！鐵板燒現炒的青菜，跟自助餐隨便丟一丟差很多」、「現炒直接贏，除非你吃外帶鐵板燒便當，不然檔次差很多」。（編輯：張嘉哲）