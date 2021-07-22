炒絲瓜出水多太困擾？大廚曝「1神招」解救：翠綠又鮮甜
絲瓜口感清爽且富含營養價值，無論是炒菜或煮湯都很美味，深受不少饕客喜愛。不過，近日以美食、料理領域聞名的搜狐號《小楊聊美食》提到，絲瓜料理的方法很多種，但炒絲瓜時，常常會遇到的問題就是出水太多，大廚透露「1招」解決，讓炒絲瓜不出水還很鮮甜。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 12:34:27
首先，準備所需的食材，包含一個絲瓜、一顆番茄、兩顆雞蛋和一些大蒜，基本的調味品食鹽、油和味精。先將絲瓜沖洗，去掉外皮，可以隨自己喜好切塊，然後把切好的絲瓜放入乾淨的大碗內，加入少許食鹽，用筷子攪拌，放置3～5分鐘即可。這個步驟是為了讓絲瓜逼出水分，炒的時候出水情況就會好轉，醃製過後再清洗一遍。
第二步，開火熱鍋，等到鍋熱了之後放入食油，倒入絲瓜快速翻炒，等到絲瓜表面變色就可以撈起控油。這一步和醃製都是絲瓜不出水的關鍵步驟，因為提前翻炒並控油，其實絲瓜的水分已經流失得差不多。
第三步，把兩顆雞蛋打進碗內，用筷子攪拌，如果時間夠的話可以多攪幾次，這樣雞蛋口感會更好。將攪拌好的雞蛋下鍋煎，接著把雞蛋鏟出，鍋裡還有剩餘的油，可以把蒜末放入繼續爆香，加入番茄丁，翻炒一下就可以把雞蛋還有絲瓜全部倒入，加點食鹽和味精拌炒後就可以起鍋了，這種做法不僅絲瓜不會出水影響口感，炒出來的絲瓜還會非常翠綠，雞蛋也是金黃可口。（編輯：賴詠璿）