高麗菜還能怎煮？大廚曝「1做法」超開胃：一吃就上癮！

「高麗菜」除了

蒜清炒外，也可拿來煮湯或加入火鍋，是許多人家中料理常見的蔬菜之一，不過，除了上述煮法，到底還能變出什麼花樣呢？近日搜狐美食專欄《美味的人生記》就分享了「1開胃做法」，只要將高麗菜簡單切一切、拌一拌，並加入些許調味料即可上桌，讓人一吃就上癮，天天吃也不會膩！

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《美味的人生記》表示，高麗菜營養價值非常高，不僅含有維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素，還富含豐富的人體必需微量元素，能促進胃的新陳代謝及黏膜修復，另外，高麗菜裡的膳食纖維還能促進排便。

▲搜狐美食專欄《美味的人生記》分享了1種超開胃的高麗菜吃法，只要將高麗菜簡單切一切、拌一拌，並加入些許調味料即可上桌，讓人一吃就上癮！（圖／翻攝自《美味的人生記》）

《美味的人生記》接著指出，高麗菜其實不用炒就很好吃，甚至也不需要焯水即可食用，他並傳授了一道老少咸宜的家常開胃菜，那就是「

涼拌高麗菜絲

」，其做法省時又簡單，食材只需準備高麗菜，不過，若想讓口感及顏色更加豐富，不妨可加入紅蘿蔔絲等配料。

《美味的人生記》進一步分享「料理步驟」，首先，要將高麗菜切成細絲，接著直接裝入碗裡開始調味，淋入生抽、香醋、白糖、橄欖油與芝麻油，將其攪拌均勻即可。他也提醒大家，高麗菜切得越細越好，另外，不要灑鹽！因為生抽和香醋裡都含有些許鹽分，若再加鹽，恐會失去高麗菜的鮮甜味，利用少量白糖來使味道柔和即可，若是喜歡吃辣，可以淋點辣油。如此做法爽口又開胃，連廚房新手也能輕鬆學會。（編輯：許苡晴）



