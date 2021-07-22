P聯盟／他「獅」狀元！攻城獅首輪挑選健行射手朱雲豪

P.League+今(22)日進行聯盟史上首次選秀，6球團都渴望能得到最好的球員，握有狀元籤的新竹攻城獅在首輪第一順位決定選下健行科大優質前鋒朱雲豪。

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季後有高雄鋼鐵人和新北國王兩支新球隊加入，讓本屆選秀大會變得更有看頭，而在此之前，鋼鐵人用50萬元買下台新夢想家的首輪選秀權，而國王則是以2022年首輪選秀權和桃園領航猿換來今年的首輪第4順位的選秀權。

於是本屆的首輪選秀順序為攻城獅、鋼鐵人、國王、國王、鋼鐵人、勇士、國王、鋼鐵人。在賽前聯盟邀請的主播和球評，大部分都看好朱雲豪雀屏中選成為狀元，而雖然球隊控衛人數眾多，但能力出眾的陳又瑋也獲得一票的肯定。

而最終結果出爐，朱雲豪被選中，來自健行科大的他，以體能條件和穩健投射被看好的朱雲豪，談到自己開始接觸籃球的契機，他笑說其實就是小時候不喜歡讀書，下課十分鐘去球場打球，越打越喜歡這個運動，國中開始接觸正式訓練。

因為家庭因素，朱雲豪大學時就決定若不是去有給獎學金的學校，就是要去當志願役，當時一度想過要放棄籃球路，不過後來仍決加入由劉孟竹教練帶領的健行，闖出一片天。