P聯盟／朱雲豪成PLG首屆狀元　盼能提升攻城獅外線火力

P.League+今(22)日進行聯盟史上首次選秀，擁有首輪第一順位的新竹攻城獅，最終用「狀元籤」選下健行科大射手朱雲豪，他也補上了球隊主力前鋒成力煥離隊的空缺。

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來自健行科大、以體能條件和穩健投射被看好的朱雲豪，談到自己開始接觸籃球的契機，他笑說其實就是小時候不喜歡讀書，下課十分鐘去球場打球，越打越喜歡這個運動，國中才開始接觸正式訓練。

因為家庭因素，朱雲豪大學時就決定若不是去有給獎學金的學校，就是要去當志願役，當時一度想過要放棄籃球路，不過後來仍決加入由劉孟竹教練帶領的健行，闖出一片天。

在被選中之後，朱雲豪坦言在選秀前的日子有點焦慮，被選中後也算是放下心中的大石。父母親在幾年前過世，如今加入職業聯賽圓夢，他表示能減輕家人經濟壓力很開心。

成為PLG職籃史上第一位選秀狀元，他特別感謝金門的阿公阿嬤以及天上的爸爸媽媽把自己培養長大，希望他們可以看著自己繼續在籃壇發光發熱。

「我覺得我可以在外線上給予球隊一些幫助，因為我的球風特色就是三分球比較穩定，第一年就先做好份內工作，完成教練團對自己的設定和要求。先求站穩，再看是否能挑戰新人王。」