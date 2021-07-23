新加坡再添162本土案例　漁港群聚逾500人確診

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為防止疫情擴大，新加坡從今天起加強防疫措施，包括再次禁止餐廳及小販中心內用，僅限外帶或外送，以及限制社交聚會人數最多2人等。這些措施預計實施一個月至8月18日。
新加坡衛生部通報，今天初步確認新增170人確診，包括162起本土案例及8起境外移入；新增本土案例中，87人與裕廊漁港感染群有關，5人屬於KTV夜店感染群。總人口約570萬的新加坡累計6萬3791人確診，病故人數維持36人。
到目前為止，KTV夜店感染群累計220人確診；裕廊漁港感染群持續擴大，累計約541人確診，是新加坡目前最大的感染群。
星媒引述專家指出，英國研究顯示接種第一劑疫苗的保護力從50%減至33%。有鑒於Delta變異株（最早在印度發現）降低疫苗保護力，現在更重要的是民眾儘早接種第2劑疫苗。
新加坡自去年底啟動全國疫苗接種計畫，目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款疫苗。衛生部統計，截至20日為止，星國超過70%人口至少接種一劑，約50%人口已完整接種2劑。
此外，新加坡也採購科興（Sinovac）疫苗，星國衛生科學局仍在審查評估這款疫苗。雖然科興疫苗尚未列入新加坡全國接種計畫使用，但當局允許私人診所透過「特別採用程序」（SAR），使用政府現有的20萬劑科興疫苗為希望接種的民眾施打。
據衛生部統計，截至20日，新加坡共有6萬3733人接種科興疫苗。（編輯：高照芬）1100722