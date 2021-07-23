COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新加坡再添162本土案例　漁港群聚逾500人確診

▲新加坡疫情升溫，連4天新增本土案例都破百。衛生部表示，初步確認22日新增162起本土案例，其中87人與裕廊漁港群聚有關，此感染群累計逾500人確診；另有5人屬於KTV夜店感染群。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡疫情升溫，連4天新增本土案例都破百。衛生部表示，初步確認22日新增162起本土案例，其中87人與裕廊漁港群聚有關，此感染群累計逾500人確診；另有5人屬於KTV夜店感染群。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-23 05:59:56

（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）新加坡疫情升溫，連4天新增本土案例都破百。衛生部表示，初步確認今天新增162起本土案例，其中87人與裕廊漁港群聚有關，此感染群累計逾500人確診；另有5人屬於KTV夜店感染群。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新加坡原本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已趨穩，不料上週接連爆出與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染及裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群，導致本土疫情又升溫。

為防止疫情擴大，新加坡從今天起加強防疫措施，包括再次禁止餐廳及小販中心內用，僅限外帶或外送，以及限制社交聚會人數最多2人等。這些措施預計實施一個月至8月18日。

新加坡衛生部通報，今天初步確認新增170人確診，包括162起本土案例及8起境外移入；新增本土案例中，87人與裕廊漁港感染群有關，5人屬於KTV夜店感染群。總人口約570萬的新加坡累計6萬3791人確診，病故人數維持36人。

到目前為止，KTV夜店感染群累計220人確診；裕廊漁港感染群持續擴大，累計約541人確診，是新加坡目前最大的感染群。

星媒引述專家指出，英國研究顯示接種第一劑疫苗的保護力從50%減至33%。有鑒於Delta變異株（最早在印度發現）降低疫苗保護力，現在更重要的是民眾儘早接種第2劑疫苗。

新加坡自去年底啟動全國疫苗接種計畫，目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款疫苗。衛生部統計，截至20日為止，星國超過70%人口至少接種一劑，約50%人口已完整接種2劑。

此外，新加坡也採購科興（Sinovac）疫苗，星國衛生科學局仍在審查評估這款疫苗。雖然科興疫苗尚未列入新加坡全國接種計畫使用，但當局允許私人診所透過「特別採用程序」（SAR），使用政府現有的20萬劑科興疫苗為希望接種的民眾施打。

據衛生部統計，截至20日，新加坡共有6萬3733人接種科興疫苗。（編輯：高照芬）1100722

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
74.55%25.45%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.82%84.18%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.8%19.2%
2021-07-20-2021-07-22
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀