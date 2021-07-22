P聯盟／為何先選陳俊男？毛加恩：我們在順位上賭了一把

P.League+今(22)日進行聯盟史上首次選秀，新北國王首輪選下了洪楷傑、陳俊男和聶歐瑪等出色的好手，一下子補上了鋒線和內線戰力。在這之後總經理毛加恩也初步的分享了球隊的選秀策略，直言在首輪的順位安排，團隊賭了一把，也得到想要的結果。

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在探花籤上先選了洪楷傑，對此毛加恩表示，前者的成熟度不比謝亞軒差，甚至有超越，「兩人都是非常好的球員，主動還會想再和洪楷傑談，就是他以前有控球能力，我們以後可能也希望他能有一些處理球的時間。另外，他的外線也是不用講的。」

至於在首輪第4順位選了陳俊男，毛加恩坦言是豪賭一把，「今年自由球員市場上缺少高個，那些能守住禁區也能抓籃板的本土大前鋒或中鋒。聶歐瑪一直是我們想選的，我們和領航猿做交易後，外界都認為我們要搶他，這也是我們本來的想法。」

毛加恩直言後來先選陳俊男，原因是想要選一個真正在鋒線上能用3、5年的年輕球員，這方面看得比較長遠。「也是有想過是否在第4順位選聶歐瑪，但是擔心這樣在第7選不到陳俊男，這方面我們做了很多練習。」

洪楷傑(前鋒)、陳俊男(前鋒)、聶歐瑪(內線)、曾于豪(鋒線)、林仕軒等人，一下子幾乎找齊了各個位置的人手，雖然這些人後續在職籃的發揮另說，但毫無疑問在季外操作上這支新球隊做得相當理想。

而在成為新科探花後，洪楷傑特別感謝了政大的教練陳子威，感謝這4年他的栽培，在球場上很嚴厲的對球員，讓自己能成長到足以挑戰職籃的水準。身為本屆探花，他笑說自己原本沒有特別起伏，但隨著時間靠近，反而越來越緊張。至於，同樣也是UBA出色前鋒的陳俊男，緊跟著一個順位被國王挑走，身為本屆選秀年紀比較小的球員，他也希望自己能好好和隊上的前輩學習。