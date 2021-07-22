烟花颱風移動緩慢！陸警發布關鍵、可能時間點曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局預報員謝佩芸在最新的氣象預報資訊中表示，預估颱風相對距離最靠近台灣時間點，將會落在明天晚上到後天上午這段時間，不過由於颱風接近，受到外圍環流影響，沿海風浪增強，目前觀測到澎湖以及中部沿海有出現9級強陣風，提醒民眾前往海邊活動有危險性。
謝佩芸說明，明天颱風位置跟今天接近，會持續受到颱風北風環流影響，預計西半部地區、東北部地區要注意有較強風力出現，禮拜五夜間週六清晨，颱風來到東北方位置，包括北端區域、南端恆春半島，都可出現明顯強陣風，提醒週五深夜到週六清晨，台灣尾台灣頭都要特別留意天氣變化，到了週日颱風往北後，台灣會轉成西南風情態，此時中南部要留意天氣會變得比較不穩定。
在降雨部分，謝佩芸表示，今天開始新竹山區以及苗栗山區觀測雨量來到豪雨等級，新竹山區過去24累積雨量有超過350毫米，台中以北也偶有限時大雨情況，預估明天整體降雨情形跟今天很類似。
至於何時會發布陸上警報？謝佩芸表示，根據颱風路徑預測，今天幾乎沒有什麼移動，只要逐漸往西北角度移動，就要看暴風圈的範圍是否真的碰觸到台灣陸地，這都還是要繼續觀察，並且視後續颱風強度變化才能有近一步消息，不過最快可能還是要到明天晚間才有發陸警的機率。