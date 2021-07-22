COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

烟花颱風移動緩慢！陸警發布關鍵、可能時間點曝光

▲氣象局22晚間表示，烟花颱風幾乎沒有什麼移動。（圖／氣象局提供）
▲氣象局22晚間表示，烟花颱風幾乎沒有什麼移動。（圖／氣象局提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-22 21:24:25

中央氣象局今（22）日晚間20時40分舉行線上氣象預測記者會，有關烟花颱風最新動向，氣象局預報員謝佩芸表示，颱風移動速度非常緩慢，今天幾乎都滯留在原地，目前位在台北的東南東方約 470 公里海面上，預估明日持續緩慢向西北方移動，後續仍要持續觀察，最快要在明晚晚間過後，才能視暴風圈有無觸碰到陸地進而發布陸上警報。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據氣象局預報，烟花颱風今日20時的中心位置在北緯 23.5 度，東經 125.8 度，即在台北的東南東方約 470 公里海面上，以每小時6轉9公里速度，向西北進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒 40 公尺（約每小時 144 公里），相當於 13 級風；瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約每小時 180 公里），相當於 15 級風。

氣象局預報員謝佩芸在最新的氣象預報資訊中表示，預估颱風相對距離最靠近台灣時間點，將會落在明天晚上到後天上午這段時間，不過由於颱風接近，受到外圍環流影響，沿海風浪增強，目前觀測到澎湖以及中部沿海有出現9級強陣風，提醒民眾前往海邊活動有危險性。

謝佩芸說明，明天颱風位置跟今天接近，會持續受到颱風北風環流影響，預計西半部地區、東北部地區要注意有較強風力出現，禮拜五夜間週六清晨，颱風來到東北方位置，包括北端區域、南端恆春半島，都可出現明顯強陣風，提醒週五深夜到週六清晨，台灣尾台灣頭都要特別留意天氣變化，到了週日颱風往北後，台灣會轉成西南風情態，此時中南部要留意天氣會變得比較不穩定。

在降雨部分，謝佩芸表示，今天開始新竹山區以及苗栗山區觀測雨量來到豪雨等級，新竹山區過去24累積雨量有超過350毫米，台中以北也偶有限時大雨情況，預估明天整體降雨情形跟今天很類似。

至於何時會發布陸上警報？謝佩芸表示，根據颱風路徑預測，今天幾乎沒有什麼移動，只要逐漸往西北角度移動，就要看暴風圈的範圍是否真的碰觸到台灣陸地，這都還是要繼續觀察，並且視後續颱風強度變化才能有近一步消息，不過最快可能還是要到明天晚間才有發陸警的機率。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
73.24%26.76%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.49%83.51%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
81.04%18.96%
2021-07-20-2021-07-22
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀