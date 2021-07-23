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奧運／男足爆冷輸紐西蘭！韓國選手拒握手　遭批沒風度

▲韓國足球選手李東炅賽後拒絕紐西蘭選手握手，遭罵沒有風度、輸球也輸了禮貌。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國足球選手李東炅賽後拒絕紐西蘭選手握手，遭罵沒有風度、輸球也輸了禮貌。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-23 12:06:43｜2021-07-23 12:40:11

東京奧運男足小組賽，韓國意外爆冷以0:1不敵紐西蘭，不過更讓韓國民眾不滿的是，韓國選手李東炅賽後拒絕紐西蘭選手握手，遭罵沒有風度、輸球也輸了禮貌。

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過去韓國曾在2012年倫敦奧運拿下銅牌，也是亞洲球隊在奧運的最佳成績，今年韓國隊沒有徵招一哥孫興慜，作為3名超齡球員之一，令人意外，不過這次韓國和紐西蘭、宏都拉斯以及羅馬尼亞分在B組，被看好能輕鬆出線。

結果昨晚首戰紐西蘭，幾次猛攻都沒能把握機會進球，反倒讓紐西蘭在下半場第69分鐘，靠著Chris Wood補射破門，VAR裁定沒越位，最終紐西蘭就以這粒進球擊敗韓國。

賽後被攝影機拍下，Wood主動伸手想和身旁的韓國球員李東炅握手致意，但沒想到李東炅一手拍掉Wood的手，Wood也感到意外，苦笑了一下就走離開。

這一幕引起各方批評，南韓電視台《MBC》的球評當下就直言李東炅的態度令人失望，外媒則認為，輸球情緒難免受影響，但拒絕握手非常有失風度，而南韓《朝鮮日報》也不留情地砲轟自家人，表示這是「輸球又輸了人品」，認為他損害了南韓運動員的形象。

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