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奧運／回歸比賽！戴資穎24日中午登場　4組台將輪番上陣

▲東京奧運即將開打，世界球后戴資穎預計24日中午12點(台灣時間)題拍上陣，（圖／Badminton photo提供）
▲東京奧運即將開打，世界球后戴資穎預計24日中午12點(台灣時間)題拍上陣，（圖／Badminton photo提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-23 13:40:43

東京奧運今(23)晚將正式開幕，重點奪牌項目羽球明日登場，台將第一組出賽的會是黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，接著世界球后戴資穎預計中午12點(台灣時間)上陣，王子維要等到晚上，一哥周天成則是25日才會亮相。

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「麟洋配」年初在泰國狂掃3冠，兩人搭檔首闖奧運也被視為我國奪牌希望，不過小組賽籤運不佳，落入死亡之組，恐會是一番激戰，首戰表定11點20分(台灣時間)對上世界第10印度RANKIREDDY Satwiksairaj／SHETTY Chirag。

小戴前2屆奧運都止步16強，本屆取得第2種子優勢，只要小組賽出線就能擠身8強，而小組賽的對手都在世界排名40名以外，相信能夠輕鬆晉級。

首戰表定中午12點(台灣時間)，面對世界第46瑞士34歲老將Sabrina JAQUET。其餘對手分別是，世界第41中國轉籍法國出賽的齊雪霏、世界第49越南23歲阮翠玲。

男單部分，「羽球王子」王子維首戰預計晚間19點(台灣時間)出戰對世界第117斯里蘭卡Niluka KARUNARATNE，一哥周天成則是唯一在25日登場的台將，預計上午9點對決世界第57瑞典Felix BURESTEDT。

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2021-07-23-2021-07-26

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