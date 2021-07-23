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國民黨為「高端審查黑箱」提告陳時中　過8成民眾支持

▲《NOWnews今日新聞》不定期針對時事做線上民調，針對陳時中為高端疫苗不公開，遭國民黨按鈴申告民調，吸引2,980人次投票，超過8成民眾支持國民黨按鈴申告，約2成民眾認為此舉不適當。（圖取自facebook.com/mvc.clinicaltrial）
▲《NOWnews今日新聞》不定期針對時事做線上民調，針對陳時中為高端疫苗不公開，遭國民黨按鈴申告民調，吸引2,980人次投票，超過8成民眾支持國民黨按鈴申告，約2成民眾認為此舉不適當。（圖取自facebook.com/mvc.clinicaltrial）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-23 14:52:58

衛福部食藥署日前通過高端COVID-19疫苗EUA，核准專案製造，不過，被爆出審查過程全照「政治劇本」演出，引發各界質疑，國民黨更前往台北地檢署按鈴告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅。《NOWnews今日新聞》不定期針對時事做線上民調，針對該議題，吸引2,980人次投票，超過8成民眾支持國民黨按鈴申告，約2成民眾認為此舉不適當。

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高端疫苗近期爭議頻傳，不僅股價暴漲，引發民眾質疑中央帶頭炒股，這次高端疫苗通過EUA審查，為全球首例尚未進行第三期臨床試驗，就以免疫橋接（immuno-bridging）認可形式，通過EUA的新冠肺炎疫苗，對比美國以全程錄影、公開透明的審查方式，高端疫苗審查更是不公開，讓民眾的不信任感倍增。

針對高端通過EUA當天，國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文及首席副書記長陳玉珍隨即召開記者會痛批，中央「球員兼裁判」，以劇本演出方式，完成高端疫苗審查。費鴻泰與國民黨主席江啟臣等人更前往台北地檢署按鈴告發陳時中、吳秀梅。

鄭麗文直批，根據揭露的食藥署內部資料顯示，6月時在完全沒有任何EUA審查下，高端就已經在生產疫苗，證明EUA審查根本不影響疫苗通過、製造，她認為，衛福部「不顧所有程序正義，不顧民眾疑慮，不顧國際社會觀感，在完全黑箱的狀況下，非常傲慢的通過高端的EUA」。

國民黨主席江啓臣更質疑，國產疫苗EUA的審查跟公布有黑箱作業，標準全世界最低，衛福部的審查過程沒有錄影，也不知道最後開會的是誰，反對的意見是什麼，標準的黑箱作業，強烈呼籲公布錄影。

對此，衛福部長陳時中回應，審查過程公開、不公開各有利弊，討論過程全面公開，專家顧忌可能比較多，相較之下，不公開比較能夠讓專家暢所欲言，充分討論，「台灣之所以選擇不公開，主要是專家學者不希望被獵巫。」

不過，陳時中的回應並未讓各界買單，民眾黨、時代力量黨團相繼出面呼籲中央，儘速公開審查過程，陳時中在21日也承諾，高端疫苗審查紀錄預計2週內公布，行政院長蘇貞昌也掛保證，學者、專家是用非常嚴謹態度，從各方面進行專業審查，EUA審定程序有嚴謹紀錄，一定會對外公開，「未來都會讓大家看到」。

一波未平一波又起，今（23）日高端疫苗再度被媒體質疑疫苗產能82%遭退貨，疫苗量產品質堪憂對此，高端發布重訊聲明駁斥，其中包含50L產能規模只有8.8萬劑、82%遭退貨品質堪憂、抗原品質偏差大、200L製程放大全軍覆沒等資訊，都屬不實資訊，強調有關生產良率及每批產能等數字全然錯誤。

食藥署也在今天下午發布新聞稿護航，強調媒體報導的82%成品遭退貨並非事實，且所有疫苗於放行前，均需經過食藥署檢驗外觀、pH值、鑑別、無菌試驗、細菌內毒素、總蛋白含量、異常毒性試驗、抗原含量、效價測定等項目，完成檢驗封緘以確保品質及安全無虞，才可放行。

透過本次《NOWnews今日新聞》「高端疫苗通過審查，陳時中遭按鈴申告」民調，結果顯示超過8成民眾支持國民黨按鈴申告，約2成民眾認為此舉不適當，可以發現民眾在疫苗議題對中央政策不買單，綜觀高端炒股、審查再加上疫苗退貨事件，恐已造成民眾對高端疫苗的不信任感。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
23.08%76.92%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
25%75%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.98%24.02%
2021-07-21-2021-07-24
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