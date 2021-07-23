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萬華發起「清林散昶」！能成功罷免林昶佐？民調一面倒

▲中正萬華選區的無黨籍立委林昶佐日前怒批，台北市長柯文哲防疫不及格，不料自己也反遭環南市場自治會會長林勝東嗆聲「從沒關心過環南市場」，隨後萬華區民眾更發起「清林散昶」罷免林昶佐的連署。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.07）
▲中正萬華選區的無黨籍立委林昶佐日前怒批，台北市長柯文哲防疫不及格，不料自己也反遭環南市場自治會會長林勝東嗆聲「從沒關心過環南市場」，隨後萬華區民眾更發起「清林散昶」罷免林昶佐的連署。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.07）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-23 16:45:09｜2021-07-23 16:55:01

中正萬華選區的無黨籍立委林昶佐日前怒批，台北市長柯文哲防疫不及格，不料自己也反遭環南市場自治會會長林勝東嗆聲「從沒關心過環南市場」，隨後萬華區民眾更發起「清林散昶」罷免林昶佐的連署。針對林昶佐是否將被罷免，《NOWnews今日新聞》做線上民調顯示，有7成6的民眾認為，林昶佐將被成功罷免。

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環南市場在7月初爆發群聚感染，指揮中心中心進駐現場掌握狀況，指揮官陳時中7月2日前往視察，會後記者會有陳時中、柯文哲、林昶佐等人現身，向民眾、媒體說明最新進度。

對於環南市場爆發疫情，林昶佐怒批，聯合前進指揮所太慢成立，導致疫情繼續延燒﹔林昶佐更砲火猛攻柯文哲，直嗆柯常說廢話，林還強調，「不是要在這發脾氣，但是對在地來講，很多工作一個月前就可以做。」

不過林昶佐話音剛落，就遭環南市場自治會會長林勝東狠狠打臉，以台語怒罵「委員，自從疫情發生到現在，你有來關心過我們嗎？有嗎？沒有吧！枉費我們這麼挺你。」

林昶佐的衝動發言，不僅沒獲得在地認同，同行的陳時中也認為「爭吵、爭執毫無意義」，事後更被柯文哲反諷，講543的老百姓不想聽﹔雖然林昶佐意識到苗頭不對，隨即向民眾道歉，不過隨著事件的熱議，林昶佐的負面聲浪在網路發酵，根據《網路溫度計》觀察《KEYPO大數據關鍵引擎》數據資料顯示，林昶佐共創造16萬筆討論聲量，是近期立委中的聲量冠軍。

對林昶佐而言，高聲量並未帶來影響力，而是萬華選區的罷免案連署，罷免領銜人鄭大平19日在同選區的無黨籍台北市議員鍾小平陪同下，19日將4300份第一階段連署書送至中選會，預計一個月會完成第二階段所需的2萬4000份。

鍾小平痛批，林昶佐是萬華叛徒，罷免他是許多萬華人的心聲，許多在地民眾反應林昶佐不跑基層、沒有服務、反對公開3+11會議紀錄，不讓萬華人看到疫情破口的真相都重重傷了萬華人的心，認為「養老鼠咬布袋」，感嘆萬華怎麼會出一個林昶佐這樣子的立委。

針對林昶佐罷免案，《NOWnews今日新聞》民調吸引3,440人次投票，結果顯示，7成6的民眾認為，林昶佐將被成功罷免，另外2成3的民眾覺得不會成功﹔民調結果與負面聲量都顯示林昶佐極有可能被罷免，但萬華選民能否將聲量轉化為實質選票，成功罷免林昶佐，結果有待未來檢驗。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.63%84.38%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.22%77.78%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.67%23.33%
2021-07-21-2021-07-24
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

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