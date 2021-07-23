萬華發起「清林散昶」！能成功罷免林昶佐？民調一面倒

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對於環南市場爆發疫情，林昶佐怒批，聯合前進指揮所太慢成立，導致疫情繼續延燒﹔林昶佐更砲火猛攻柯文哲，直嗆柯常說廢話，林還強調，「不是要在這發脾氣，但是對在地來講，很多工作一個月前就可以做。」
不過林昶佐話音剛落，就遭環南市場自治會會長林勝東狠狠打臉，以台語怒罵「委員，自從疫情發生到現在，你有來關心過我們嗎？有嗎？沒有吧！枉費我們這麼挺你。」
林昶佐的衝動發言，不僅沒獲得在地認同，同行的陳時中也認為「爭吵、爭執毫無意義」，事後更被柯文哲反諷，講543的老百姓不想聽﹔雖然林昶佐意識到苗頭不對，隨即向民眾道歉，不過隨著事件的熱議，林昶佐的負面聲浪在網路發酵，根據《網路溫度計》觀察《KEYPO大數據關鍵引擎》數據資料顯示，林昶佐共創造16萬筆討論聲量，是近期立委中的聲量冠軍。
對林昶佐而言，高聲量並未帶來影響力，而是萬華選區的罷免案連署，罷免領銜人鄭大平19日在同選區的無黨籍台北市議員鍾小平陪同下，19日將4300份第一階段連署書送至中選會，預計一個月會完成第二階段所需的2萬4000份。
鍾小平痛批，林昶佐是萬華叛徒，罷免他是許多萬華人的心聲，許多在地民眾反應林昶佐不跑基層、沒有服務、反對公開3+11會議紀錄，不讓萬華人看到疫情破口的真相都重重傷了萬華人的心，認為「養老鼠咬布袋」，感嘆萬華怎麼會出一個林昶佐這樣子的立委。
針對林昶佐罷免案，《NOWnews今日新聞》民調吸引3,440人次投票，結果顯示，7成6的民眾認為，林昶佐將被成功罷免，另外2成3的民眾覺得不會成功﹔民調結果與負面聲量都顯示林昶佐極有可能被罷免，但萬華選民能否將聲量轉化為實質選票，成功罷免林昶佐，結果有待未來檢驗。