7月27日全國降至二級警戒　屏東縣將依中央指引接續鬆綁

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屏縣府表示，上週微解封後，中央流行疫情指揮中心今日再宣佈降為二級警戒，縣府以中央指引為原則，對於社會處轄管的身障機構附設相關社區據點恢復運作。餐廳開放內用，另外，開放後的戶外釣魚場、室內釣蝦場，若有內用須專人服務烹煮並符合防疫指，對於市場、夜市禁止試吃及邊走邊吃。
百貨、賣場美食街用餐區容留人數以座位數1/2為上限。美容美體業實施預約制，禁止密閉空間，接待客人需做時間區隔，禁止須拿下口罩的服務項目，如臉部美容、紋唇等。
在宗教場所方面，可在遵守防疫規定下有條件開放，但仍禁止遶境及進香，不開放福宴或平安宴，原則禁止擲筊及抽籤，寺廟提防疫計畫送縣府核備可開放。
關閉場館方面包括：縣立體育館、各游泳池、屏東可可園區館內、客家文化中心、禮納里公共服務中心、介壽圖書館、潮州區家庭福利服務中心、出火特別景觀區、屏東縣11間數位機會中心(開放線上課程)、屏東獵戶座天文台(開放線上課程)、琉球水產動植物繁殖保育區潮間帶保育示範區、旭海觀音鼻自然保留區。
開放場館方面包括：縣立田徑場、棒球場、舉重中心、宗聖公祠(同一時間容留人數10人)、山川琉璃吊橋、全縣旅服中心、屏東總圖(每日入館人數限100人)、演藝廳、演武場、戲曲故事館、勝利星村公有館舍-將軍之屋、孫立人行館、恆春民謠館、縣轄各社福服務中心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。