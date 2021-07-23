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7月27日全國降至二級警戒　屏東縣將依中央指引接續鬆綁

▲屏縣府配合中央今日再宣佈降為二級警戒，決定開放餐廳內用、婚宴及公祭、宗教場所有條件開放、長照社福及幼關懷據點等恢復正常運作。（圖／截自潘孟安臉書, 2021.07.23）
▲屏縣府配合中央今日再宣佈降為二級警戒，決定開放餐廳內用、婚宴及公祭、宗教場所有條件開放、長照社福及幼關懷據點等恢復正常運作。（圖／截自潘孟安臉書, 2021.07.23）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-23 22:34:06

中央流行疫情指揮中心宣佈自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，屏東縣政府配合中央指引，決定開放餐廳內用、婚宴及公祭、宗教場所有條件開放、長照社福及幼關懷據點等恢復正常運作，另外，包括圖書總館等公有館舍及場域也有部分開放，但要求落實戴口罩、保持社交距離及室內50人、戶外100人為限的相關防疫規定。

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▲屏縣府對於社會處轄管的身障機構附設相關社區據點恢復運作。（截圖／潘孟安臉書,
▲屏縣府對於社會處轄管的身障機構附設相關社區據點恢復運作。（圖／截自潘孟安臉書, 2021.07.23）
屏縣府表示，上週微解封後，中央流行疫情指揮中心今日再宣佈降為二級警戒，縣府以中央指引為原則，對於社會處轄管的身障機構附設相關社區據點恢復運作。餐廳開放內用，另外，開放後的戶外釣魚場、室內釣蝦場，若有內用須專人服務烹煮並符合防疫指，對於市場、夜市禁止試吃及邊走邊吃。

百貨、賣場美食街用餐區容留人數以座位數1/2為上限。美容美體業實施預約制，禁止密閉空間，接待客人需做時間區隔，禁止須拿下口罩的服務項目，如臉部美容、紋唇等。

在宗教場所方面，可在遵守防疫規定下有條件開放，但仍禁止遶境及進香，不開放福宴或平安宴，原則禁止擲筊及抽籤，寺廟提防疫計畫送縣府核備可開放。

▲戶內戶外場域也有部分開放，但要求落實戴口罩、保持社交距離及室內50人、戶外100人為限的相關防疫規定。（截圖／潘孟安臉書,
▲戶內戶外場域也有部分開放，但要求落實戴口罩、保持社交距離及室內50人、戶外100人為限的相關防疫規定。（圖／截自潘孟安臉書, 2021.07.23）
關閉場館方面包括：縣立體育館、各游泳池、屏東可可園區館內、客家文化中心、禮納里公共服務中心、介壽圖書館、潮州區家庭福利服務中心、出火特別景觀區、屏東縣11間數位機會中心(開放線上課程)、屏東獵戶座天文台(開放線上課程)、琉球水產動植物繁殖保育區潮間帶保育示範區、旭海觀音鼻自然保留區。

開放場館方面包括：縣立田徑場、棒球場、舉重中心、宗聖公祠(同一時間容留人數10人)、山川琉璃吊橋、全縣旅服中心、屏東總圖(每日入館人數限100人)、演藝廳、演武場、戲曲故事館、勝利星村公有館舍-將軍之屋、孫立人行館、恆春民謠館、縣轄各社福服務中心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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