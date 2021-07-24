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騰訊東奧開幕直播中國隊進場被卡　愛國小粉紅怒刪APP

▲騰訊直播東奧開幕進場時，為避開台灣，竟切斷直播插入脫口秀，導致中國代表團入場一幕也沒播到。（圖／翻攝自微博）
▲騰訊直播東奧開幕進場時，為避開台灣，竟切斷直播插入脫口秀，導致中國代表團入場一幕也沒播到。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心詹凌瑀/綜合報導

2021-07-24 09:16:29｜2021-07-24 09:24:09

東京奧運會23日開幕式直播中，台灣代表團在開幕式運動員進場排在第104順位進場，中國主要網路直播平台騰訊在台灣入場時突然把畫面切掉，改成播體育脫口秀節目，沒想到就連後來入場的中國代表團入場畫面也看不到，引發眾多中國網友不滿，氣到表示要卸載騰訊視頻APP。

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東京奧運開幕式吸引14億中國人民引頸期待，許多觀眾盯著直播畫面，等待中國國家隊入場的一刻，不少人透過騰訊視頻的平台觀看，等了一個多小時，中華代表團排在第104順位進場，原本入場唱名「Chinese Taipei」，緊接著NHK主播和久田麻由子喊出「台湾です」，此時騰訊迅速切換畫面，轉到了體育脫口秀《環環環環環》，而且一直沒有回到奧運直播，就這麼錯過了第108隊入場的中國代表隊。

▲騰訊直播東京奧運開幕式，結果竟沒播到中國進場，讓網友各種崩潰。（圖／翻攝自微博）
▲騰訊直播東京奧運開幕式，結果竟沒播到中國進場，讓網友各種崩潰。（圖／翻攝自微博）
騰訊此舉讓眾多愛國的中國網友氣炸，他們表示等待中國隊入場這一刻已經等了整整五年，痛批騰訊在關鍵時刻切掉直播是別有用心，「你不尊重祖國，我就卸載卸載卸載卸載」、「騰訊早已不是中國心」、「希望嚴查，大廠賣國賊」。面對大批網友的憤怒，騰訊遲遲沒有道歉，只在新浪微博轉發央視等中國代表入場的影片，被網友批評欲蓋彌彰。

▲脫口秀主持龐博和龐博工作室於昨晚10點左右在微博道歉。（圖／翻攝自微博）
▲脫口秀主持龐博和龐博工作室於昨晚10點左右在微博道歉。（圖／翻攝自微博）
反倒是無端捲入此次爭端的脫口秀主持人龐博和龐博工作室，昨晚10點左右已在微博發表聲明道歉，對於嚴重影響大家觀看開幕式的體驗，深感抱歉。

▲中國網友發現CNBC東京奧運轉播畫面上所配的參加國家地圖，中國地圖沒有包括台灣。（圖／翻攝自微博）
▲中國網友發現CNBC東京奧運轉播畫面上所配的參加國家地圖，中國地圖沒有包括台灣。（圖／翻攝自微博）
另外，中國網友還發現，美國媒體CNBC在東京奧運轉播畫面上所配的國家地圖上面，中國地圖沒有包括台灣，一場東奧開幕直播，讓中國小粉紅玻璃心徹底崩潰。

 

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