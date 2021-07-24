奧運／「ROC代表隊」來勢洶洶！原來是俄羅斯選手改名了
東京奧運開幕儀式於昨（23）晚華麗展開，除了精彩表演之外，日本主播直接喊出「台灣」也成為許多網友十分感動的一幕。而這次奧運還有另一個有趣話題，就是出現了另一支「ROC代表隊」，那便是俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee,ROC）代表隊，背後原因則和俄羅斯過去的禁藥事件有關。
編輯中心/綜合報導
2021-07-24 14:29:12
由於俄羅斯違反禁藥規定而受到懲處，這次奧運不得以國家名義參加，國旗、國名和國歌都不能出現。但選手本身只要未涉入禁藥醜聞，仍可以出賽，只是不得代表俄羅斯國家的名義參加，因此最終俄羅斯選手改以「俄羅斯奧會代表隊」之名出征，英文簡寫正好和中華民國的ROC（Republic of China）撞名。
據了解，俄羅斯若奪牌將不會照慣例演奏國歌，而是改以俄羅斯作曲家柴可夫斯基的第一鋼琴協奏曲代替。不過雖然無法以完整國名出賽，但俄羅斯奧會代表隊的戰力仍然不容小覷，被外界評估有奪得20面以上金牌的實力。
有趣的是，剛結束的女子10公尺空氣步槍項目中，俄羅斯奧會代表隊拿下銀牌，但英國衛報的即時奧運獎牌榜一度將俄羅斯奧會代表隊的隊旗誤植為我國隊旗，之後才即時改正。看來突然多了一支ROC代表隊出現在奧運賽場，讓部分國際媒體也有點搞不清楚狀況了。（編輯：倪浩軒）