COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奧運／「ROC代表隊」來勢洶洶！原來是俄羅斯選手改名了

▲今年奧運上還有一隻「ROC代表隊」，那便是俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee,ROC）代表隊。圖為東京奧運開幕式表演。（圖取自twitter.com/Tokyo2020）
▲今年奧運上還有一隻「ROC代表隊」，那便是俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee,ROC）代表隊。圖為東京奧運開幕式表演。（圖取自twitter.com/Tokyo2020）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 14:29:12

東京奧運開幕儀式於昨（23）晚華麗展開，除了精彩表演之外，日本主播直接喊出「台灣」也成為許多網友十分感動的一幕。而這次奧運還有另一個有趣話題，就是出現了另一支「ROC代表隊」，那便是俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee,ROC）代表隊，背後原因則和俄羅斯過去的禁藥事件有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於俄羅斯違反禁藥規定而受到懲處，這次奧運不得以國家名義參加，國旗、國名和國歌都不能出現。但選手本身只要未涉入禁藥醜聞，仍可以出賽，只是不得代表俄羅斯國家的名義參加，因此最終俄羅斯選手改以「俄羅斯奧會代表隊」之名出征，英文簡寫正好和中華民國的ROC（Republic of China）撞名。

據了解，俄羅斯若奪牌將不會照慣例演奏國歌，而是改以俄羅斯作曲家柴可夫斯基的第一鋼琴協奏曲代替。不過雖然無法以完整國名出賽，但俄羅斯奧會代表隊的戰力仍然不容小覷，被外界評估有奪得20面以上金牌的實力。

有趣的是，剛結束的女子10公尺空氣步槍項目中，俄羅斯奧會代表隊拿下銀牌，但英國衛報的即時奧運獎牌榜一度將俄羅斯奧會代表隊的隊旗誤植為我國隊旗，之後才即時改正。看來突然多了一支ROC代表隊出現在奧運賽場，讓部分國際媒體也有點搞不清楚狀況了。（編輯：倪浩軒）

▲主辦國日本更將台灣人也熟悉的經典綜藝節目「超級變變變」搬上舞台，成功吸引在場各國代表團注目。（圖／美聯社／達志影像）
▲主辦國日本更將台灣人也熟悉的經典綜藝節目「超級變變變」搬上舞台，成功吸引在場各國代表團注目。（圖／美聯社／達志影像）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.92%86.08%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.94%65.06%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.87%16.13%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.72%23.28%
2021-07-21-2021-07-24
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀