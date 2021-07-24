三條件未達到就解封 柯文哲坦言：對縣市首長壓力很大
國內疫情警戒將在27日降為2級，全國今（24）日新增24名本土案例，其中北市佔7例，台北市長柯文哲認為，在仍存在社區感染源、疫苗覆蓋率不足、變種病毒來勢洶洶3條件下，解封對第一線的縣市首長壓力很大，還是得且戰且走、穩扎穩打逐步放寬。
記者余祥／台北報導
2021-07-24 16:24:24｜2021-07-24 16:24:33
柯文哲說，接下來將解封，該怎麼期望或是看待後續情況，其實無論做什麼政策都應該參考一下周邊國家，東京、首爾、大阪、新加坡等，都是他們密切注意、觀察的對象。
他認為，現在台灣社區還沒有被變種病毒入侵，這是靠邊境嚴管才達成的，但哪一天會突破進來，並不知道，台灣目前仍有社區感染源，疫苗覆蓋率又不足，這3條件下，要解封對縣市首長壓力大，還在思考該怎麼辦。
他認為，還是要且戰且走、穩紮穩打放寬，想辦法用最低成本，撐到疫苗覆蓋率充足的那一天。
他也指出，27日後市場、夜市、百貨、賣場、超市還是不開放內用或是吃，但取消身分證分流的限制，只是在後疫情時代，大家生活習慣還是要改變，一次買足最好，不要沒事去逛市場。
他說，原則上還是群聚飲食不行，至於其他休閒娛樂場未來是否開放，先看看未來一週情況再決定。
柯文哲也提到，接下來紓困、轉型會是未來重要的工作，這次疫情萬華受傷慘重，市府會給萬華一些特別的優惠。