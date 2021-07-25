一塊「奧運金牌」獎金值多少錢？台灣行情僅次於2個國家

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依據我國《國光體育獎章》中，奧林匹克運動會屬於一等比賽，金牌能獲得2000萬元獎金，銀牌和銅牌分別有700萬元和500萬元；若是以田徑、體操和游泳等項目奪牌，獎金還會再加碼50%，如果在上述項目摘金就能拿到3000萬元，台灣首面奧運金牌出現在2004年，由跆拳道名將朱木炎和陳詩欣在雅典奧運寫下紀錄，之後連三屆奧運皆靠著舉重，各拿下1金，而奧運舉重名將許淑淨，在倫敦、里約奧運拿下2金，成為台灣奧運史上的獎金王。
綜合外媒及本國媒體指出，日本金牌獎金則是500萬日幣（約127萬台幣），棒球、游泳和高球等多個單項協會則有加碼獎金，但金牌總獎金皆落在1000萬日幣左右，歐美各國則較重視「金牌養成」，奪牌獎金並不高，獎牌大國美國的金牌獎金僅3.75萬美元（約105萬台幣），而全球以新加坡金牌獎金最高，為100萬美元（約新台幣2800萬元），印尼則有74.6萬美元（約新台幣2088萬元），再來就是台灣的2000萬元，若以「加碼項目奪金的3000萬元就是全球之冠」，至於奧運金牌並不是純金打造，含金量大約僅佔整塊獎牌的1.2％，大部分的金屬材質為銀，約佔92％，因此一面奧運金牌的實際價值約為500美元。（編輯：王柏文）