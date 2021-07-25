防疫也要顧經濟　盧秀燕鼓勵捧場台中農產

用行動挺農民！國內新冠肺炎疫情衝擊農民生計，台中市政府協助農產行銷，除輔導農會引進高科技儀器挑選水準之上的水果，也輔導果農提升品種跟栽培技術，今（25）日市長盧秀燕藉疫情線上記者會，推廣台中當季盛產的水梨、水蜜桃、紅龍果及經評鑑獲獎的「台中蜂華」國產蜂蜜，鼓勵消費者多選購在地生產的優質農產品，一起用實際行動挺農民。

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盧秀燕在疫情指揮中心線上記者會，力推台中當季盛產的水果，「防疫也要顧經濟！」她強調，透過防疫記者會，向全國市民推廣台中市農民辛苦種植的當季美味水果，有句話說「水蜜桃的故鄉在梨山」，梨山水蜜桃非常有名，還有紅龍果、台中蜂華的國產蜂蜜、東勢高接梨等，歡迎全國民眾捧場，用實際行動挺農民！

農業局長蔡精強表示，東勢的高接梨產期約6月至9月，果農運用梨穗嫁接技術，使亞熱帶地區也能生產溫帶水梨，為提供高品質高接梨，農業局輔導農會引進高科技儀器「自動光感應水果品質選別機」，選別糖度11度以上，果形、色澤、含水度等都達一定水準，口感香脆鮮甜，每一顆都是梨中之冠。

此外，梨山水蜜桃享有盛名，農業局輔導果農在品種跟栽培技術上精益求精，目前盛產的上海水蜜桃品種產期約7月中旬至8月下旬，外表飽滿渾圓、色澤紅潤，糖度可達13度以上，香氣濃郁、果肉細緻、入口即化、甜蜜多汁，為當季最熱門的精緻果品。

另，台中紅龍果主要栽培於外埔區，栽培面積約130公頃，產期每年7月至翌年3月，農業局近年補助產銷班設置示範性燈照設備，透過夜間燈照處理可延長產期達5個月，提高紅龍果產量及品質。外埔區所產紅龍果果實大，重量最高可達1.2公斤，糖度高達18度，並採合理化施肥管理，具有機及產銷履歷驗證，品質優良、汁多味美，口感層次豐富，富含醣類、胡蘿蔔素、鈣、磷、鐵、維生素、花青素及水溶性膳食纖維等營養，營養價值高。

農業局指出，台中市養蜂產業集中在大里、太平、外埔、霧峰、北屯、后里、和平及豐原等八區，由農會輔導成立養蜂產銷班，蜂農們每年3至4月放養蜜蜂，採收質優量佳的龍眼蜜，並由市府辦理「台中蜂華」國產蜂蜜評鑑比賽，邀集專家學者嚴格評選，通過各項的安全檢驗，符合CNS國家標準，評選出特等獎、頭等獎等蜂蜜中的精華，每年6月下旬至7月上旬推出「台中蜂華」優質蜂蜜，提供更健康、安全的國產蜂蜜供消費者選購。