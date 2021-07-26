炒空心菜怎樣會變嫩？內行多「1步驟」下鍋：地瓜葉也能
炒青菜是我們常常吃到的一道家常菜，不過看似非常簡單，要將蔬菜炒的翠綠又嫩也不是這麼簡單的事情，常常不少人一下鍋就黑掉不然就是炒太久促使口感苦澀。對此，就有網友分享炒菜的秘訣，在於炒菜應該要「2段式」下鍋，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 07:59:38｜2021-07-26 07:59:43
原PO在「廚藝公社」貼文指出「太久沒有吃青菜了，就炒來吃，空心菜要炒的清脆其實不難，只要靠鍋子大火快炒，簡單翻炒一下，就能保持空心菜的色澤跟脆度，但要怎麼樣讓整盤空心菜都保持一樣嫩的口感？就是炒完蒜片之後，要先放入空心菜根翻炒一下，然後再下空心菜葉，採取二段式下鍋，最後放入辣椒和適當的鹽，就能起鍋。」
貼文一出，網友紛紛回應「沒錯！有梗的蔬菜就是要二段式下法，地瓜葉也是這樣，炒出來翠綠又嫩」、「最簡單的反而能看出功夫，謝謝分享」、「看起來好好吃」、「今晚決定來試試看」、「原來梗跟葉要分開下啊...我每次都一次把它倒入鍋，難怪會菜葉這麼老」、「梗先炒再炒葉子就是不會失敗！」
另外，也有不少內行網友提點「加入一點米酒的話，炒菜會更翠綠喔」、「加入少許的米酒！這很重要！整盤看起來更翠綠」、「後面嗆點米酒，顏色味道會更好」、「起鍋前嗆一點米酒下去，香氣迷人，而且葉菜會呈現更翠綠喔」。（編輯：張嘉哲）