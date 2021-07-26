727防疫降二級　時力：紓困補助應持續推出

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邱顯智指出，降級後疫情對產業與勞工的衝擊仍舊持續，並比去年更嚴重。但現在勞工紓困貸款和個人急難紓困，皆已申請截止不再發放，因此針對受衝擊的勞工，政府應該要持續性地提出相關紓困方案，給予協助。
立委王婉諭表示，前次紓困4.0整體的政策設計，方向上為求快速紓困，基本上都採用一次性發放，作為協助產業度過5月至7月疫情衝擊的救急政策。但即便明天防疫警戒降為二級，但如前面所述，從防疫降級到解封，以及到經濟復甦，中間仍有時間上的落差。她提醒政府，此次疫情對內需產業的影響，包含如零售與餐飲，百貨公司、便利商店、布品，都是創下有史以來最大的減幅，此時仍應透過政策持續協助受衝擊影響的產業，以避免關店或失業潮對社會造成更大的影響衝擊。
王婉諭表示，在遵循降級指引時，業者必須頻繁進行快篩或PCR措施，即便先前疾管署曾回應經濟重啟將不提供公費快篩，但這些配合政府的定期篩檢措施必然造成業者的巨大成本。她呼籲政府可以參考英國、加拿大或其他國外的方式，補助企業、勞工篩檢費用，透過分攤防疫成本的方式，來協助產業復甦。
陳椒華表示，在後續振興措施中，應設法消彌貧富或就業的落差，或至少提供最受衝擊者基礎的社會保障。政府除了強化失業救濟政策協助，包括應該繼續辦理失業勞工子女就學補助，以及因應疫情期間特別衝擊，考慮延長失業給付的月份等，更應該在後續振興的設計上，參採OECD的意見，將恢復就業納入整體經濟振興的政策設計中，包括強化政府對於勞工的技術升級和工作媒合，強化對於職場新鮮人的就業媒合獎勵與失業協助機制等，好降低疫情衝擊帶來的貧富差距擴大，讓振興的對象除了整體經濟面之外，也能一併幫助勞工恢復就業。
針對明天即將開始的降級不解封政策，時力黨團認為，政府即使在降級後，仍應儘速推出接續的紓困政策。上一波紓困4.0原本規劃的紓困期間，是以5月至7月來推估，但如今從各項數據來看，產業與就業仍不會那麼快恢復，特別是受到國內疫情爆發的內需型產業、教育學習、觀光旅遊、藝文等受創嚴重的產業，政府更應該儘速研議推出下一波紓困措施，好讓相關產業能透過降級和紓困的雙重協助，度過這段疫情難關，撐到振興的時候。