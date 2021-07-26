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羽藏冰豆糕，是近期百貨與團購熱門的中式甜點，禮盒包裝以金色線條勾勒出綠豆可愛樣貌，豆仁的淡青色襯底，如本草綱目所提綠豆「清熱消暑」的視覺感受油然而生，原為中國宮廷甜點的綠豆糕，搭配時尚設計時，當伴手禮相當精緻誠意，自用則是善待自己的證明。
綠豆糕是中式甜點的常識，自古以來各方大師不斷精進改良，從成份到造型上都不斷因應時代與文化潮流優化，羽藏冰豆糕則是更進一步昇華，除了100%綠豆反覆研磨８次之外，採對身體較溫和的橄欖油居中調合及使用甜膩低的海藻糖（甜度約為蔗砂糖的45%），更進口法國米其林級依思尼無鹽發酵奶油做為乳脂入餡，每個角色都襯職，也不搶走主角的香氣，當然，巧口的設計造型讓羽藏冰豆糕更是甜點首選。
綠豆糕，品嚐重點在口感與豆香奶香的層次，純以綠豆反覆研磨８次的羽藏冰豆糕，使綠豆沙細度達到細沙直徑的1/5 （約為10微米），滑順的口感可想而知，而來自法國草飼牛乳發酵的依思尼無鹽奶油入餡，讓綠豆沙在滑順入口時，帶入了自然的牛乳芳香與溫潤。台灣人對糕品的讚美常用「不會太甜」來表達口味的整體平衡與滿足，選用海藻糖較不甜膩的優勢，是羽藏冰豆糕能讓許多怕甜朋友圈粉的因素之一。
愜意是午茶的畫面，飯後甜點是滿足的表現，你都怎麼規劃呢？以茶為出發點的羽曦堂，在多款台灣茶中，挑出曾讓英國女王驚艷的「東方美人茶」做為冰豆糕最適配的選擇，因東方美人茶的特殊蜜香氣，能與冰豆糕的豆香、乳香做最完美的安排，冰豆糕不過甜的柔順口感，讓茶的功能並非解膩，而是錦上添花的特別嘉賓，茶帶茶點或茶點配茶，兩種目的都合拍，你的午茶或飯後甜點，無須盛盤，精美盒裝設計已為你妝點排列，從冰箱取出後，用著你最愛的杯子，泡杯來自新竹北埔的東方美人茶，後續的畫面就微笑享受吧。
原旅居海外攻讀設計的羽曦堂創辦人兄弟二人，因為國外喝不到純正「台灣茶」而決定回台創業，從人因觀點以及對細節的講究，讓台灣茶、設計茶具以及各類茶點的連結更加緊密，活用設計的元素，讓更多人能認識台灣好茶，也藉由台灣好茶溫熱彼此的情誼。
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原文出處 : ReadyGo 善待你的午茶飯後點心 捨不得送人的羽藏冰豆糕
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