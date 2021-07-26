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新北旅遊｜野柳公園重新開放　動員清理颱風大量垃圾後就能去愛心岩朝聖

新北旅遊｜野柳公園重新開放　動員清理颱風大量垃圾後就能去愛心岩朝聖
新北旅遊｜野柳公園重新開放　動員清理颱風大量垃圾後就能去愛心岩朝聖

行遍天下旅遊網

2021-07-26 17:30:41

烟花颱風雖然沒有直接襲臺，但海洋上的垃圾卻因此被帶至海岸邊，野柳地質公園在臉書上PO出數張颱風帶來的海洋垃圾照片，目前已動員進行垃圾清理，要趕在7/27降級日開放園區做準備。

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▲颱風不只帶來風雨，海洋上的垃圾也被帶至海岸。（圖片來源：野柳地質公園）
▲颱風不只帶來風雨，海洋上的垃圾也被帶至海岸。（圖片來源：野柳地質公園）
奇岩峻嶺的能量之地　日韓為之瘋狂的必拍愛心岩

揮別記憶中野柳地質公園只有女王頭的刻板印象，在晴空萬里的日子再度造訪，竟發現野柳地質公園內的奇岩有了新的視覺角度！

▲7/27調降二級警戒準備開園，野柳地質公園也動員清理園區內被颱風帶來海洋垃圾。（圖片來源：野柳地質公園）
▲7/27調降二級警戒準備開園，野柳地質公園也動員清理園區內被颱風帶來海洋垃圾。（圖片來源：野柳地質公園）
北海岸海岬的特殊樣貌，奇岩層延伸的方向跟與海岸線幾乎呈現垂直，在海浪拍打、岩石地質風化與板塊運動等作用下，成了一處超級罕見的地質景觀，若是從高處往下俯瞰野柳海岸線，可以瞧見各段海岸線風化語岩石交織的獨特地形，從海岸邊的燭台石、壺穴造型岩石，再往內幾乎成排出現的蕈狀岩等，各種奇形怪狀岩石讓這裡充滿了無窮想像能力。

▲燭台石的造型挺為可愛，就位於海岸邊，風浪過大的時候還不能接近欣賞呢。
▲燭台石的造型挺為可愛，就位於海岸邊，風浪過大的時候還不能接近欣賞呢。
知名的女王頭、俏皮公主、仙女鞋、金剛石等已經馳名國際，近年來更從國外紅回台灣、甚至連地質公園工作人員都不太曉得的，是新興「愛心岩」。

▲被日韓遊客熱愛的愛心岩，是連售票員都不知道的新興秘境點。
▲被日韓遊客熱愛的愛心岩，是連售票員都不知道的新興秘境點。
就位於俏皮公主一旁，由下往海岸線與天空望去，一雙對稱翅膀岩石構成的愛心岩就位於此，工整與弧度勻稱的形狀成了外國遊客口中的「愛心岩」，讓韓國與日本的遊客爭相前來拍攝，更在許多有情人終成眷屬的加持下，成了外國遊客口中的「愛情能量地」。野柳地質公園也因為有了這樣的傳說，漫步於海岸線之際也顯得更為浪漫了！

▲外國部落客因為來到野柳，意外發現這處「秘境奇岩」，只有某個角度才會發現。
▲外國部落客因為來到野柳，意外發現這處「秘境奇岩」，只有某個角度才會發現。


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