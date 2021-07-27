好熱！11縣市「最高溫達36度」　高屏發布大雨特報

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，根據歐洲最新模擬，今天起到8月3日「季風低壓」環流緩慢北移，原本位置比較偏南的「西南季風」逐漸向北調整並移至在台灣附近，迎風面對流亦隨著逐漸增強，並漸擴大範圍，且將連續多日、累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能。8月4、5日季風槽內另有低壓發展，降雨型態改變，不再侷限於中南部，為期末模擬需再觀察。
吳德榮說，今天中南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，午後北台灣山區亦有對流發展的機率。背風面北部、東半部則是晴朗、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑！各地氣溫：北部24至38度，中部25至35度，南部25至34度，東部24至39度。
吳德榮表示，明日至週五（28至30日）天氣型態雖然類似，但「西南季風」漸向北調，不穩定(熱力及動力)大氣的影響範圍逐日擴大、雨勢亦有增大的趨勢；除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有局部短暫雷陣雨的機率。
週六(31日)至8月3日「西南季風」持續，季風槽(Monsoon trough)甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢；8月4、5日季風槽內低壓發展，仍然多雨，且不再侷限於中南部，但為期末模擬，需再觀察。
針對颱風動態部分，吳德榮表示，根據今天凌晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「尼伯特」今夜、明天上午快速掠過本州北部，強度偏弱，對「東奧」場地無影響，不過氣象專家彭啟明則認為，尼伯特颱風已經接近日本南方海面，雖然不是直接侵襲東京，但環流對東京仍有點影響。