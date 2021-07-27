煮白飯只會加地瓜？內行「多丟1物」變2道菜：未免太聰明
現正疫情期間，不少人都會在家自己下廚，而煮了整桌的佳餚，不可少的肯定就是「白飯」，不過，白飯看似簡單好煮，但要煮出香甜可口的白飯可沒這麼簡單。近日，就有網友分享自己獨特的煮飯方法，引發不少迴響，許多婆媽紛紛驚訝表示「從來沒這樣煮過，直呼這煮法未免太聰明」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 09:06:49
原PO在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「今天要來做簡單的無油煙白切肉，但我們用最短的時間來去做好，那就是煮飯的時候，將五花肉也一起丟進電鍋當中，這樣白飯煮好，五花肉也跟著煮好囉！而且白飯還吸附五花肉的油脂，變得更好吃喔！五花肉取出切片，沾醬油吃或者直接煮湯也可以！一舉兩得呢！」
貼文一出，網友紛紛回應「原來可以這樣煮....沒試過」、「我白飯都只會丟蕃薯，從來沒這樣煮過，這煮法未免太聰明，煮一個白飯變出兩道菜」、「沒想過這麽做，棒」、「改天也要來試看看，感覺很不錯」、「我也是都這樣用，真的超方便的，看留言才知道很多人不會這樣做」、「好酷啊！原來可以這樣煮。」
至於煮白飯的比例應該要多少？原PO則回應「兩杯米，2.2杯水差不多，接著把五花肉擺上去開始煮就可以，而如果擔心飯太油的話，挑選五花肉時，就不要選肥油部分太多的，這樣煮出來的白飯也有淡淡的油香。」（編輯：張嘉哲）