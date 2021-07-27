颱風帶豐沛降雨　台中水情轉黃燈

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經濟部次長曾文生指出，原預計烟花颱風恐將直接侵襲臺灣北部區域且帶來嚴重強降雨，期間中央災害應變中心審慎守視未敢懈怠，所幸颱風後期路徑持續北偏，降雨雖未如預期，但外圍環流仍為中部以北帶來豐沛雨量。
統計水庫入流量效益約3.3億噸，石門水庫更是睽違647天後於24日再次滿庫洩洪，至今(27)日上午7時，桃園石門水庫蓄水率99%以上近滿庫；苗栗永和山水庫蓄水率約73%預計將達8成以上；臺中鯉魚潭水庫蓄水率100%已滿庫，德基水庫蓄水率55%並持續上升。
依中央氣象局預估未來西南風影響仍有降雨機會，整體水情將持續好轉，故決定即日起桃園地區由水情提醒綠燈轉為水情正常、苗栗地區由減壓供水黃燈轉為水情正常、臺中地區由減量供水橙燈轉為減壓供水黃燈。
另外，由於離島連江及澎湖地區無降雨，湖庫蓄水量仍偏低，故維持目前水情燈號審慎因應，並同步解除旱災經濟部災害緊急應變小組，後續由旱災經濟部水利署災害緊急應變小組接手應變事宜。
曾文生次長指出，受惠近期降雨，各地區川流水源豐沛將採最大化利用，農業供灌將優先採用川流水並加強引水蓄存埤塘等，多元水源如伏流水、建築工地水、緊急海淡水也會持續上場，以全力減少水庫出水提升區域供水穩定。
未來水利署除持續關注水情變化外，因應汛期間強降雨可能帶來濁度升高影響供水問題，也已由各水庫管理單位及自來水事業完成各項整備及應變，並期待降雨為臺灣地區帶來水源挹注的同時，國人能持續節約用水，用感恩的心一起珍惜老天帶來珍貴的水資源。