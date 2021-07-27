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台南市府挨批不照顧桌球選手　鄭怡靜父親緩頰

▲出身台南的桌球好手鄭怡靜昨晚在東京奧運混雙項目拿下銅牌後，有民眾在網路發文批評台南市政府未善待桌球選手，鄭怡靜的父親今天出面緩頰，市府則指出，將針對問題持續改善。（圖/中央社）
▲出身台南的桌球好手鄭怡靜昨晚在東京奧運混雙項目拿下銅牌後，有民眾在網路發文批評台南市政府未善待桌球選手，鄭怡靜的父親今天出面緩頰，市府則指出，將針對問題持續改善。（圖/中央社）

中央社

2021-07-27 16:17:56

（中央社記者楊思瑞台南27日電）出身台南的桌球好手鄭怡靜昨晚在東京奧運混雙項目拿下銅牌後，有民眾在網路發文批評台南市政府未善待桌球選手，鄭怡靜的父親今天出面緩頰，市府則指出，將針對問題持續改善。

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鄭怡靜與男子選手林昀儒搭配闖入東京奧運銅牌戰，台南市長黃偉哲昨晚前往歸仁仁壽宮與鄭怡靜的親友一起看轉播，並在順利拿下銅牌後贈送紅單向鄭家人道賀，但隨後有民眾在網路討論區發文批評台南市政府剝奪桌球訓練資源，迫使鄭怡靜轉籍到台北市，如今鄭怡靜有好成績才來沾光。

鄭怡靜的父親鄭博文上午在仁壽宮觀看鄭怡靜女單比賽後，面對媒體詢問這個問題時表示，黃偉哲及台南市體育處等相關單位都很支持台南的桌球運動，並非全像網路上講的那樣。

鄭博文表示，鄭怡靜是合庫贊助的桌球選手，因生涯規劃未來到母隊上班並協助訓練選手，幾年前配合公司將戶籍遷到台北市，黃偉哲昨天也告訴他，若鄭怡靜想要回到台南培育更多優秀選手，市府也會提供協助。

鄭博文說，大家應該多以正向思考來看比賽，鄭怡靜奪牌可以激勵年輕選手，只要努力就有機會在國際賽事打敗其他國家選手。

台南市政府今天發布新聞稿指出，網路上有批評市府過去未善盡照顧桌球選手的聲音，黃偉哲都聽到了，也會想辦法解決。

台南市政府指出，台南市在升格直轄市前後，因財政狀況不理想，培育體育選手幾乎都靠中央經費補助，當前台南市經濟前景欣欣向榮，已有比較充裕的經費來照顧和培訓體育選手，容納各方建言是黃偉哲團隊的特色，盼各界給予時間改善。

台南市教育局指出，網路上質疑的台南市桌球館委外經營，是在民國95年起依政府採購法委外，106年7月4日至108年4月3日由舞動陽光公司得標經營，黃偉哲於107年12月底上任，108年初接獲議員檢舉委外廠商擅自從事桌球以外的活動，市府調查屬實後不予續約，改由忠孝國中代管，現在台南市桌球選手皆可預約到館訓練。（編輯：黃世雅）1100727

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