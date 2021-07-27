高雄輕軌二階美術館路段　31日起架施工圍籬

「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」預計7月31日開始於美術館路(美術東二路~美術東四路)段北側車道進行架設施工圍籬，捷運局表示，輕軌施工團隊防疫期間依然按部就班持續推進工程進度，以確保輕軌C20~C24於111年底完工通車，儘早如質如期達成輕軌成圓的目標。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-07-27 21:00:00
捷運局表示美術館路段延續先前大順一路施工路段的成功經驗，施工順序採街廓區間設置施工圍籬以降低交通衝擊，第一階段將於110年7月31日開始於美術東二路至美術東四路段(不含路口)北側車道架設施工圍籬，沿線將取消路邊汽、機車停車格位，施工期間維持雙向各一混合車道通行，並於橫交道路設置工區出入口，原有人行道亦維持正常通行。後續會依工序時程陸續架設中華路至裕誠路段、美術東四路至中華路段及馬卡道路至美術東二路段之道路施工圍籬，架設圍籬前會透過透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組等)傳播讓市民知道施工訊息。
捷運局也請用路人行經施工路段時應依循交通導引人員指揮，小心駕駛並降低行車速率，以確保行車安全。工區沿線若有停車需求可停至合法路外替代停車場（如美術館路停車場、美術館立體停車場、聯合醫院停車場、東一裕國停車場、美術龍水停車場、美術館東二路、美術南三街與美術東八街停車場），機車則可停放至橫向道路新劃設之機車格位。
另外捷運局也呼籲施工期間建議駕駛人多利用鄰近南北向替代道路（中華路、馬卡道路、翠華路、九如四路），東西向替代道路（明誠路、同盟路、青海路）提早改道，以疏解美術館路段之車流。