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味噌湯怎煮才好喝？他多丟「1顆」更濃郁：日本大廚也愛

▲一名網友在煮味噌湯時多加「1種食材」，沒想到湯頭喝起來更加濃郁。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名網友在煮味噌湯時多加「1種食材」，沒想到湯頭喝起來更加濃郁。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 15:33:28

味噌湯是一道日本具代表性的傳統美食，後來傳入台灣後被不少人改良配方與做法，創造出屬於台灣道地風味的料理。對此，就有一名網友分享，自己煮味噌湯時多加了「1種食材」，就能讓湯頭喝起來更加濃郁，引來內行網友們豎起大拇指讚賞。

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原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示前陣子煮菜時，突然剩了一顆生蛋黃，因不想為了蛋黃多煮一道菜，心血來潮將其和味噌混合做成味噌湯，「沒想到蛋黃讓湯變成不沉澱的乳白色湯，喝起來有一種更加濃郁好喝的感覺」。

隨後他也在文中分享簡易做法，一開始要先準備味噌、生蛋黃、米酒和自己想加進湯裡的食材。首先將蛋黃、味噌及米酒用一個大湯碗混合均勻備用，再來把要加進湯裡的食材用水或高湯煮熟。最後即可將煮好的食材，連湯趁熱整鍋沖進混合味噌的大湯碗中，隨後攪拌均勻即可，他也建議「這道湯製作當餐可以喝完的份量就好，不要再重複加熱，重複加熱就沒有這種乳白色的湯色了。」

▲網友分享自製的味噌湯。（圖／翻攝廚藝公社臉書）
▲網友分享自製的味噌湯。（圖／翻攝廚藝公社臉書）
貼文一曝光，就引來許多老饕大讚留言，「好讚喔！感謝分享」、「味增蛋花湯真的好喝，加海鮮更鮮甜」、「感謝你的分享～再來試試看」，甚至有行家分享「這道湯是日本料理廚師當學徒開始到現在的家常飯菜湯喔。我師傅當學徒到現在，至少喝了超過50年囉！有的廚師重口味還會加一大把細薑絲下去一起吃。」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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