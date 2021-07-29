我是廣告 請繼續往下閱讀
圖/IG ＠fayefayetw
梗粽林是在北港經營了50年的老字號冰店，老闆販賣具有特色風味的軟Ｑ梗粽冰，搭配上芋圓、蕃薯與綠豆，最後淋上店家自製的冰涼糖水，淡淡的蜂蜜香把整碗冰的風味更佳釋放，滿滿一碗只要銅板價，讓在地人與遊客共嚐幸福好滋味！
營業時間：星期一至日 11:00-18:00
地址：雲林縣北港鎮中正路83號
電話：0935-760618
老受鴨肉飯
圖/IG ＠__5kgw__
老受位於人潮眾多的香客大道，因北港早期為台灣肉鴨的集散地之一，所以熟鴨料理在北港很是興盛！鴨肉飯的鴨肉絲鋪在白飯上，再淋上特製肉絲醬汁，滿滿肉香撲鼻而來。而綜合下水湯包含鴨肝、鴨胗，配上薑絲去腥，相當值得一喝。
營業時間：星期一至日 10:30-19:00
地址：雲林縣北港鎮中山路104號
電話：05-7830389
阿婆煎盤粿
圖/IG @1ggfood
擁有60年歷史的阿婆煎盤粿，堅持使用用2年以上的舊在來米製成粿，搭配豬油下去煎的外部焦香而內部軟嫩，再加上充滿醬油鹹香的滷大腸、米腸與香腸，最後來上一碗熱騰騰的免費柴魚高湯，用最簡單的幸福擄獲你的心！
營業時間：06:30-12:30（週三休息）
地址：雲林縣北港鎮光明路92號
電話：0989-487799
北港李記鴨肉羹
圖/IG ＠1ggfood
生意絡繹不絕的李記鴨肉羹是三代傳承下的老店，也是在地人推薦的隱藏版美食！鴨肉獨有的煙燻味鹹香帶甜，羹的勾芡恰到好處，除了鴨肉羹以外，李記還提供鴨肉飯、鴨肉盤與鴨骨麵線，鴨油與鴨高湯濃郁不膩口，銅板價便可以吃得很滿足，真的超級佛心！
營業時間：星期一至日 11:00-19:00
地址：雲林縣北港鎮公民路42號
電話：05-7839568
輝煌牛肉湯
圖/IG @rachel_eat_play
佛心老闆加湯不加價！在北港熱賣數十載的超人氣牛肉湯，除了用蔬菜高湯現涮溫體牛肉搭配熱騰騰的白飯，毫無腥味的新鮮牛肉吃得出鮮甜與彈性，再加上一份用秘製滷的透徹的滷牛肉，就是在地人最愛的早餐組合。
營業時間：08:30-17:00（週一休息）
地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號
電話：05-7821980
阿不倒排骨飯
圖/IG @followannann
阿不倒排骨飯的營業時間較晚，因此是在地人晚餐最推薦的美食之一，招牌的排骨飯也稱為小排飯，獨特秘訣在於整塊排骨炸過後滷製，讓排骨能夠入味Q彈，卻又入口即化，來到阿不倒更不能錯過具有綿密蛋香的茶碗蒸，大口配飯超級滿足。
營業時間：16:00-22:00（週三、四休息）
地址：雲林縣北港鎮光明路15號
電話：05-7820125
一郎土魠魚羹
圖/IG ＠sonnenkalb_
隱藏在朝天宮旁的一郎土魠魚羹，是在地的宵夜好選擇！雖然店名為土魠魚羹，但是店內的超人氣美食卻是蝦仁飯與豬腳，蝦仁酥軟鮮甜、豬腳軟透入味，配上店家自製的醃蘿蔔，讓人白飯一口一口配個不停。
營業時間：17:00-01:00（週三、四休息）
地址：雲林縣北港鎮仁和路3號
電話：05-7832923
黑仔當歸鴨
圖/IG @kanlinchen
黑仔當歸鴨是在地人與饕客才會知道的隱藏版美食，沒有招牌、只有口耳相傳的好味道！而一早長長的排隊人龍，幾乎都是為了購買軟嫩多汁的限量豬腳和招牌當歸湯，湯頭濃郁清香，再來上一口滿滿膠質的豬腳，在地美味令人回味無窮！
營業時間：10:00-18:50（週一休息）
地址：雲林縣北港鎮大同路225號
電話：05-7835796
原文出處 : ReadyGo 就是要吃煎盤粿！雲林北港老街隱藏版古早味小吃大公開
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw