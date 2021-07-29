江啟臣黨主席任期遭質疑　內政部解釋了

國民黨28日舉行降級後的首次中常會，討論黨主席任期與改選事宜，敲定9月25日為主席選舉的投票日；中常委沈智慧質疑國民黨主席江啟臣的任期，身兼中常委的新北市議員林金結指出，日前致電內政部詢問，得到「黨主席任期屆滿如何改選係政黨自治」的回覆。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-29 01:15:55
林金結表示，有關於黨主席的任期，及改選期程的公告與備查等事項，辦公室日前致電內政部詢問，內政部承辦人員說明，根據國民黨的報備資料，黨主席任期至8月18日止；至於黨主席任期屆滿後如何改選（原黨主席是否繼續在任，或另推代理或任何型態，以政黨內有共識為要）？係政黨自治。
林金結認為，黨主席於任期屆滿，因疫情無法如期於7月舉行改選，屬不可抗力的因素，既然內政部解釋在這段期間的狀態與處置，係政黨的自治範疇；此外，「非常時期有非常的做法」，黨主席暫時續留或推舉身兼中常委的新北市議長蔣根煌代理，都是選項之一，但以中常會有共識為要。
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