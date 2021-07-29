楊勇緯國中超靦腆！「過肩摔董至成」只花1秒

柔道好手楊勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌備受關注，目前已經平安返台。除了擁有排灣族的深邃五官之外，楊勇緯也在這次比賽中一展帥氣英姿，讓不少台灣人和日本女生，爭相想成為楊太太，還被封為「國際女婿」。事實上，楊勇緯高中時曾在節目《綜藝大集合》展現驚人臂力，這次國中的稚嫩模樣再度被翻出，當時他在鏡頭前，輕鬆過肩摔藝人董至成，引來現場尖叫聲連連。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-07-29 13:11:05｜2021-07-29 13:12:13
「大家都知道， 我董至成常常在節目上假摔，可我萬萬沒想到7、8年前的這一摔，摔出了我人生的新高度」，董至成昨（28）日透過臉書，曬出當年被楊勇緯過肩摔的影片，坦言沒想到在人生中的千百摔中，竟然也意外跟奧運沾上邊，「這一個迅雷不及掩耳的過肩摔，正是奧運銀牌國手楊勇緯的拿手絕活（這樣我也算有跟楊勇緯間接擁抱了吧）」，笑說若有機會，願意再被對方摔一回，「摔個千百回我都願意！就算地上沒有軟墊鋪著，我也是心甘情願」。 許多藝人看到董至成的影片後，趕緊上前捧場，謝忻忍不住吐槽：「董哥一開始嚇到直接下跪。」歌手郭忠祐則笑說：「董哥有護身倒法耶，果然摔王之王！」唐從聖也不禁笑虧他：「之前的我會說董哥辛苦了，現在的我會說董哥幸福喔！」而當時才就讀后里國中的楊勇緯，在眾人面前似乎還有些生澀，清純靦腆的模樣依舊讓不少粉絲難招架。影片連結請點此