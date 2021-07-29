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今日最聚焦／遲來的國產疫苗　學者：是未來研究試金石

▲國產高端疫苗終於通過政府緊急授權（EUA），學者指出，防疫上大部分公費對象都接種完畢，不過政府願意支持疫苗是好事。（示意圖／NOWnews資料照）
▲國產高端疫苗終於通過政府緊急授權（EUA），學者指出，防疫上大部分公費對象都接種完畢，不過政府願意支持疫苗是好事。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-29 17:00:00

國產高端疫苗終於通過政府緊急授權（EUA），不過台灣目前疫苗覆蓋率達30%，1至8類的公費施打對象大部分都完成接種，究竟高端疫苗對防疫還有沒有幫助？台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，雖然大部分公費對象都接種完畢，但政府願意支持疫苗是好事，預約人數不重要，不過對往後的研究、或是提供國際防疫很有幫助。

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國產高端疫苗取得EUA的過程崎嶇顛簸，從臨床安全性的爭議，到政府有意護航國產，甚至在EUA通過後還面臨量產良率低落的質疑，如今在突破重圍後終於要開放民眾施打，但台灣截至目前為止，疫苗接種覆蓋率超過30%，儘管未來也將開放混打AZ與莫德納疫苗，有意願施打高端疫苗人數昨（28）日最新統計為55萬人，和全國有登記意願的860萬相比還不到1成，究竟高端開打對於台灣甚至國際防疫有幫助嗎？

陳秀熙認為，目前登記的人數和高端疫苗的實質防疫效果還在其次，最重要的是政府展現支持疫苗的態度，「我認為這是政府的政策，政府支持公費疫苗是對的。」以剛通過EUA來看，今年度不太可能提供大量的疫苗，另外中央讓高端疫苗成為公費疫苗開放對象的選擇之一，這是民主政治國家基於人權理由，提供更多的自由選擇，「我覺得滿好的。」

但在防疫實務上，國產疫苗幫助大嗎？陳秀熙指出，在國產疫苗還沒有EUA之前，國際上大部分大國都已經打了第一代的疫苗，如AZ、莫德納等，而台灣目前開放了登錄預約系統，1至8類公費接種對象也差不多打完了，所以國產疫苗日後的施打數量也肯定不會太多，「其實這和民眾的意願、信心也沒有直接關係。」不過，國產疫苗對於明年持續供貨和往後的疫苗有效性研究來說，是很好的試金石，之後也可以支援在全球疫苗分配下仍缺貨的非洲、南美等國家。

而中研院生醫所兼任研究員何美鄉則說，有4種人是受益於國產疫苗的，第一種是有身體的狀況，像是過敏反應或是血栓，可能就適合國產的蛋白質次單位疫苗，不過當然也可能在等Novavax；第二種是科學家，相信蛋白質次單位疫苗效果好且更安全的，和支持公衛上有什麼疫苗輪到就去打；第三種是一定要打本土疫苗的愛國者；第四種是對中央體系有信心的支持者。

雖然高端疫苗爭議沒有因為EUA通過就安全下莊，反而飽受政府不惜透過阻擋民間採購大廠疫苗支持的傳言，和總統蔡英文更公開表態將施打高端疫苗的種種外部壓力下，還未正式開打前，話題就一波未平一波又起。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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