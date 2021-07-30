趁水災作秀！中國網紅偷救生艇還弄壞 謊稱救人實為拍片
中國河南近日降下暴雨，多地受災，有的地方甚至積水都還沒全退，救援及打撈的工作也仍在進行。不過在河南省新鄉轄下的衛輝市，卻傳出有所謂的「網紅」趁亂偷走救生艇，謊稱要救人，其實是要開直播、拍片蹭熱度，救難隊看著被蠻力胡亂操作而受損的救生艇，簡直快氣炸，當地警方也已介入調查。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-30 08:47:09
綜合陸媒29日報導，事件發生在27日的衛輝市，趕赴當地支援的湖北黃石藍天救援隊，有2艘救生艇失竊，花了4小時、浪費了許多救援的寶貴時間，才終於把救生艇找回來。隊長董琳表示，當時隊員只是把艇停在一旁，花個10幾分鐘吃飯，轉頭就發現救生艇被偷。
調查後發現，偷走救生艇的是5名網紅，其中4人穿著一樣的衣服，被發現時還假裝自己是救援人員，其中1人甚至還裝成是受困民眾。
董琳並氣憤的指出，被偷的2艘救生艇嚴重破損，艇身、螺旋槳都有很大程度的損傷，其中1艘還是特別為了這次救援活動買的，找回來時艇身多處被劃破，防護軸全被撞歪撞裂，馬達跟主軸也壞的厲害：「可見他當時操作力度非常大，不然不會撞成這樣，完全是屬於野蠻操作」。
董琳還聲稱，被逮的5個人從救災第一天就看過他們穿梭在災區，從事網路直播等活動，而這樣的現象在災區並不少見。網紅妨礙救災的作秀行為在網上引來一片罵聲，目前新鄉警方已介入調查。