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否認逼宮江啟臣！沈智慧再砲國民黨連在野黨都做不好

▲國民黨中常委沈智慧表示，如果國民黨連在野黨都做不好，國民黨會消失。（圖／資料照片）
▲國民黨中常委沈智慧表示，如果國民黨連在野黨都做不好，國民黨會消失。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-30 15:03:47｜2021-07-30 15:04:10

受疫情影響，國民黨主席受延後至9月25日投票，國民黨中常委沈智慧日前開出第一槍，反對黨主席江啟臣延任，被解讀為「逼宮」；沈智慧今（30）日發表聲明強調，她從不是在逼宮，她只是想要國民黨活下去，民眾黨的目標就是「成為最大在野黨，取代國民黨」，如果國民黨連在野黨都做不好，國民黨會消失。

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沈智慧說，她不忍國民黨在前面就這樣倒下去，要為國民黨奮戰到底，大家看到總統蔡英文連任後的種種倒行逆施，民進黨政府的支持度大降，人神共憤。萊豬、政府3+11開疫情破口、政府疫苗購買黃牛、國產疫苗之亂等，人民在恐慌與混亂中，正是需要強而有力的在野黨，給予人民安全感，為人民發聲、為人民爭取權利、安全與公義。

沈智慧質疑，身為最大在野黨的國民黨，民調卻「不升反降」，難道不該檢討、警惕嗎？為什麼國民黨在滿地都是槍的情況下，還撿不到槍，無法獲得人民認同？每一位國民黨員都要面對一個事實：「國民黨不是永遠的執政黨、也不該是永遠的在野黨，但如果國民黨連當下該做的事情在野黨都做不好，國民黨會消失。」

沈智慧說，民眾黨目標是「成為最大在野黨，取代國民黨」，國民黨再不面對事實、認真改革，民眾黨的目標也會實現。


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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
91.22%8.78%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
30.43%69.57%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
50%50%
2021-07-30-2021-08-02
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