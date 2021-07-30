韓政府持續與莫德納協商　總理保證：逾1千萬疫苗8月到貨

韓國原先要展開50歲至59歲的莫德納新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種計畫，卻接獲原廠通知，因生產問題，必須延遲交付疫苗，接種計畫也得做出變動。韓國也持續積極爭取疫苗，當局30日指出，8月將會有共1046萬劑莫德納疫苗陸續到貨。





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根據《韓聯社》報導，韓國中央應急處置本部30日召開記者會表示，先前莫德納藥廠通知要延遲交付7月份的196萬劑疫苗，其中130萬劑將會在8月6日或7日將先行到貨130萬劑，剩餘劑量也將會在8月時抵達韓國。除此之外，原先簽訂8月份的850萬劑疫苗，也將會如期到貨，等於韓國在8月時共能取得1046萬劑疫苗。





韓國國務總理金富謙針對先前莫德納藥廠因生產問題將推遲疫苗交付一事表示，截至目前，政府向國民報告的每季疫苗供貨量皆已經如期兌現，也與莫德納藥廠積極進行協商，本次疫苗交付計畫不會出現任何差池。但金富謙也坦言，目前全球疫苗供給仍充滿著不確定性。





金富謙表示，50多歲族群的疫苗接種已經自本週一（26日）展開，並且正順利進行。18歲至49歲族群也將於8月進行首劑接種，若民眾積極參與，將有望在9月底達成70%國民至少接種1劑疫苗的目標。





根據了解，韓國政府先前向莫德納簽訂了4000萬劑疫苗。截至7月共到貨115萬2000劑。但受到延遲交貨影響，原先50多歲族群預定施打廠牌從莫德納改為輝瑞。









