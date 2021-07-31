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戴資穎擊敗依瑟儂！他見「這一幕」狂讚：再看一次仍感動

▲東京奧運台灣羽球代表隊，戴資穎。（圖／體育署提供）
▲東京奧運台灣羽球代表隊，戴資穎。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-31 15:11:48｜2021-07-31 15:14:22

我國世界球后戴資穎昨（30）日晚間，在東京奧運女單8強戰中對上泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），最後反敗為勝挺進4強，締造我國女單最佳紀錄；而兩人實力旗鼓相當的「史詩級對戰」，也讓觀眾看得相當緊張。對此，醫師林氏璧今在臉書粉絲團《日本自助旅遊中毒者》分享比賽畫面，坦言「再看一次，還是感動！」

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戴資穎在8強面對生涯對戰15勝14負的宿敵兼好友依瑟儂，先失掉首局後倒趕2局，豪取4連勝，並打破一直以來在大賽表現不佳的魔咒，生涯首度踏進奧運4強；今天將對上2016年里約奧運中，將自己淘汰的印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），準備殺進金牌戰。

林氏璧在臉書貼文提到「再看一次，還是感動」，認為比賽過程中兩人倒地救球，實在太精采，並大讚依瑟儂「真是可敬的對手！」而昨晚比賽結束後，他看到依瑟儂社群網站的貼文底下，湧入許多台灣網友幫她打氣的留言，不禁直呼「很暖！」最後不忘替中華隊喊聲「小戴加油，再兩場！」

▲面對泰國一姊依瑟儂(Ratchanok
▲面對泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），戴資穎展現實力。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「奮戰到底的精神，真的很令人感動」、「這次來回擊球，真是經典，尤其那顆小戴的快落地回擊成功，讓小依傻眼了」、「這場面連裁判也覺得不可思議」、「這球看到起雞皮疙瘩，二個人不放棄的精神，這才是運動家」、「對手也是強得跟怪物一樣啊，勝負就差那麼一點點而已，我對雙方的技巧都佩服得五體投地！」（編輯：賴詠璿）

▲依瑟儂在場上落淚。（圖／翻攝自依瑟儂IG）
▲依瑟儂在場上落淚。（圖／翻攝自依瑟儂IG）
▲依瑟儂在場上落淚。（圖／翻攝自依瑟儂IG）
▲依瑟儂在場上落淚。（圖／翻攝自依瑟儂IG）
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