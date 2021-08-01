炒飯要在飯裡加蛋？他下鍋炒超黏糊　內行揭「美味訣竅」

許多人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，除了可以加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單，不過，這道料理看似不容易失敗，其實卻蘊含不少巧思。一名網友就在PTT提問「弄炒飯加蛋的時機？」釣出內行傳授「美味訣竅」。

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原PO在

PTT cookclub板

中表示，自己之前在炒飯裡直接加入蛋液，結果原本粒粒分明的炒飯都糊在一起，因此好一陣子炒飯都沒有加蛋了，後來聽媽媽說「阿基師的秘訣是飯裡加入蛋液後攪拌，之後再一起下去炒」，但他試過後炒起來還是黏黏糊糊的...

▲一名網友在PTT提問「弄炒飯加蛋的時機？」釣出內行傳授「美味訣竅」。（圖／翻攝自PTT）

原PO接著透露，自己上網查了其他人的方法也是一樣，他卻都做不出來，這讓他相當困惑，只好公開自己的烹飪步驟：a.洋蔥/蒜頭爆香 b.不易熟的料（如：紅蘿蔔）c.隔夜冷飯（+蛋液） d.已熟的料（如：玉米、鮪魚），並發文請益大家「這樣對嗎？唉...不知道問題出在哪，連個簡單的炒飯都不會炒實在讓我好沮喪喔...」

問題一出，立刻釣出內行傳授烹飪撇步，「是用蛋黃先跟飯攪拌，飯量也要有基本的量，至少要2碗吧！其實要做黃金炒飯才這樣，不然一般還是先炒蛋再加飯」、「飯要大火比較炒得開，加調味料再轉小火」、「太小火然後又一直翻動，炒飯就會糊掉，小火炒飯不要狂翻它」、「油要夠，蛋先炒半熟、盛起，下爆香料、下飯，最後下料跟蛋」、「通常是先放蛋才放飯下去...注意料跟飯都不可太濕，油要夠」、「要用大火炒的人油更要比『夠』還多....這是我的經驗，小火普通油炒=濕濕黏黏，大火普通油炒=馬上雕底，這是用不鏽鋼或鋁鍋的人要注意的地方，這兩種都是傳熱極快而且不平均的鍋種....要很小心，能用生鐵鍋用多油大火炒出來的成品就很保險，這就是為什麼外面熱炒店的炒飯總是那麼好吃的原因...」、「我的偷吃步方法是蛋先下鍋不要炒開也不要翻，讓它半面自然煎熟以後把飯擺上去，這時候可以一直開著小火，一邊烘飯（還在蛋上）一邊悠閒地灑調味料，等到準備妥當時就稍微再加點油，開大火啪啪炒開來，再一下子就完成了。」