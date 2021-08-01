美驅逐房客禁令將到期　上千萬人迫遷恐成防疫破口

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而聯邦參議院今天雖有開會，但參院領袖並沒有顯示他們會考慮延長房客保護令。白宮先前已講明，白宮欠缺法律權限，因此不會片面延長這道保護令。
根據阿斯本研究所（Aspen Institute）和COVID-19迫遷保護計畫（COVID-19 Eviction DefenseProject）的研究報告，目前有約650萬戶的1500多萬人欠繳房租，虧欠房東的款項共達200多億美元。
法新社報導，根據非營利組織詹恩家庭研究所（Jain Family Institute）的研究，截至7月初，欠繳房租的家庭中，8成居住在COVID-19疫情熱區。
詹恩家庭研究所住房政策研究員威廉斯（PaulWilliams）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS） MoneyWatch節目：「讓人們流落街頭，恐怕會對社區感染率帶來不良影響。」
民主黨籍眾議員、有過無家可歸經驗的柯瑞．布希（Cori Bush），在其他人相挺之下，昨天在美國國會外過了一夜，盼喚醒各界對這項議題的關注。
她問說，迫遷一家人，要叫家長如何兼顧家庭與事業？「我們不能在致命疫情肆虐全球之際，讓人民流落街頭」。
租客保護令已引發房東團體的不滿，他們宣稱自己也有貸款要繳，沒了房租這筆收入，他們也無力支付建物的稅金和保險金。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1100801