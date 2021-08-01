COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美驅逐房客禁令將到期　上千萬人迫遷恐成防疫破口

▲美國政府禁止房東驅逐房客的禁令於7月31日深夜到期，數百萬美國人恐面臨被房東掃地出門的命運。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國政府禁止房東驅逐房客的禁令於7月31日深夜到期，數百萬美國人恐面臨被房東掃地出門的命運。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-01 11:44:12

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國政府先前因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而下達的暫時禁止驅逐房客令，即將於今天午夜到期，數以百萬計的美國民眾面臨被迫遷出住處的命運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，聯邦眾議院昨天沒有審查便宣告休會，無法針對「租客保護法」的延長進行立法。會中，一位共和黨籍議員反對下，議會無法無異議通過將現行法令延長至10月18日，而民主黨籍領袖也因沒有足夠支持而決定不將這項法案交付正式表決。

而聯邦參議院今天雖有開會，但參院領袖並沒有顯示他們會考慮延長房客保護令。白宮先前已講明，白宮欠缺法律權限，因此不會片面延長這道保護令。

根據阿斯本研究所（Aspen Institute）和COVID-19迫遷保護計畫（COVID-19 Eviction DefenseProject）的研究報告，目前有約650萬戶的1500多萬人欠繳房租，虧欠房東的款項共達200多億美元。

法新社報導，根據非營利組織詹恩家庭研究所（Jain Family Institute）的研究，截至7月初，欠繳房租的家庭中，8成居住在COVID-19疫情熱區。

詹恩家庭研究所住房政策研究員威廉斯（PaulWilliams）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS） MoneyWatch節目：「讓人們流落街頭，恐怕會對社區感染率帶來不良影響。」

民主黨籍眾議員、有過無家可歸經驗的柯瑞．布希（Cori Bush），在其他人相挺之下，昨天在美國國會外過了一夜，盼喚醒各界對這項議題的關注。

她問說，迫遷一家人，要叫家長如何兼顧家庭與事業？「我們不能在致命疫情肆虐全球之際，讓人民流落街頭」。

租客保護令已引發房東團體的不滿，他們宣稱自己也有貸款要繳，沒了房租這筆收入，他們也無力支付建物的稅金和保險金。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1100801

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
92.99%7.01%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
21.73%78.27%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.69%37.31%
2021-07-30-2021-08-02
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀