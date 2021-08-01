原住民族日　蔡英文：向原住民學習、致敬就是最大意義

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蔡英文說，政府由衷恭喜每一位選手的成就，不只如此，在「原住民族日」這一天，她更要進一步強調，除了體育之外，原住民族在很多方面都有很好的成就，也應該受到同等的關注，這才是族群主流化的實踐。
蔡英文提到，如同此次論壇所指出的，台灣原住民族在民主轉型的過程中，曾經有很多的參與和貢獻。今天，原住民族在政治參與、經濟產業、國防事務，以及第一線的防疫崗位上，都有傑出的成就，也應該受到推崇。
此外，蔡英文接著說，這幾年，政府推動原住民族的歷史正義與轉型正義工作，原民會出版了原住民族歷史叢書，教育部在課綱中增加了原住民族的觀點，文化部則鼓勵大小博物館透過策展，呈現出各族、各部落多元的文化資產。這些都在延續1994年的8月1號，原住民族前輩們透過爭取修憲，完成正名，告別汙名化稱呼的努力。
蔡英文說，今年的「原住民族日」同樣有許多單位響應，舉辦了豐富多樣的活動。尤其是客委會的「向原住民族致敬」系列活動，也促進了族群間的相互理解。她要邀請大家，當為原住民選手的表現喝采的時候，更別忘了，要一起認識原住民族的歷史和文化，一起看見各個領域中原住民族的活躍，「向原住民族學習，也向原住民族致敬，這就是原住民族日最大的意義」。
立法院長游錫堃也表示，今天是台灣的原住民族日。這個日子最重要的是，提醒我們要共同省思原住民族對國家的貢獻。
游錫堃說，二次大戰終戰前，社會上流傳著「三留二死五回頭」、「有唐山公無唐山媽」的諺語。而最近20年來，針對許多世居台灣的人士進行DNA檢驗，發現大多數人具有台灣原住民DNA，可見，漢化的原住民才是台灣人口結構的主流，所以，台灣國家的主體是由原居這片土地的原住民族，與許許多多不同新住民文化組成。這也是為什麼1991年10月16日，他就以宜蘭縣長身分代表宜蘭縣的漢人，為200年前移墾過程中，對宜蘭原住民的傷害誠心道歉的原因。
游錫堃說，在原住民族日的今天，全體住民應該虛心進行歷史的反思。台灣已經成為國際民主自由的典範，全體住民應該彼此相互尊重、相互欣賞，才能讓家園開出多元美好的芬芳。尤其在奧運競技場上，當許許多多優秀的原住民族國手為國爭光時，我們應該勇於表達我們的敬意、支持和感恩。
民進黨官方臉書也表示，透過原住民族日的歷史回顧，盼喚起國人了解「原住民」一詞是多麼得來不易。民進黨也會持續強化保障原住民族的權益，以及繼續推動歷史正義與轉型正義工作。